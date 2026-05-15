Полиция Майами подала иск к Бену Аффлеку

Заместители шерифа округа Майами-Дейд обвинили Бена Аффлека, Мэтта Деймона и их продюсерскую компанию Artists Equity в клевете, утверждая, что в новом проекте полицию выставили коррумпированными копами, и потребовали компенсацию через федеральный суд. Поводом стал криминальный триллер Netflix «Лакомый кусок», вдохновленный реальной операцией 2016 года, когда полицейские изъяли $24 млн наличными, спрятанные в ведрах за гипсокартоном дома в Майами-Лейкс.

Джонатан Сантана и Джейсон Смит, участники того рейда, утверждают, что, хотя их имена в картине не фигурируют, узнаваемые детали дела заставили коллег и знакомых поверить, будто за экранными преступлениями стоят именно они. «Само название фильма "The Rip" — это же про кражу,— пояснил Сантана.— А мы не украли ни доллара». По словам адвоката, офицерам также не выплатили гонорары в отличие от другого сотрудника, ставшего консультантом ленты.

В досудебном ответе представители Artists Equity подчеркнули, что лента снабжена дисклеймером, указывающим на вымышленный характер персонажей и сюжета. Юристы напоминают: для успешного иска о клевете при вымышленных именах требуется, чтобы знакомые без труда узнавали в персонаже конкретного человека. Иск был подан 6 мая, Netflix стороной разбирательства не является.

Милена Двойченкова