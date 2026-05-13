Звезда из прошлого

13 мая один из самых востребованных актеров поколения отмечает юбилей. За довольно внушительную карьеру Роберт успел стать звездой одной из самых влиятельных и раздражающих тин-саг, сняться в десятках фестивальных картин и закрепиться в позиции звезды класса «А» за счет работы в крупных зрительских проектах. Главный вопрос — неужели таких больше не делают?

Фото: Swan Gallet / WWD / Getty Images Роберт Паттисон в съемке для Dior, 2025

Властелин мира!

Немногие помнят, но еще до роли миловидного парнишки Седрика Диггори в серии фильмов про «Гарри Поттера» Роберт Паттинсон принимал участие в нескольких менее заметных проектах: например, в костюмированной драме Миры Наир по роману Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия», откуда буквально вырезали все сцены с юношей. «Я вообще не учился актерскому мастерству, не было никакой драматической школы — только один любительский спектакль за плечами. И вот раз — ты вдруг играешь сына Риз Уизерспун»,— вспоминал актер.

Вслед за этим Паттинсон поработал в двухсерийном телефильме «Кольцо Нибелунгов» и моментально совершил трансфер в высшую лигу, сыграв пусть и третьестепенную, но все же важную роль Седрика Диггори в экранизации Джоан Роулинг — в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня».

Полюбившись поклонникам и критикам, Роберт продолжил планомерный захват подростковых умов: что было дальше, не вспомнит только совсем ленивый кинолюбитель — речь, разумеется, о «Сумерках». Относиться к этому кино можно по-разному, однако отрицать непреложный факт трудно: вампирская история проросла корнями в общемировой культурный код, подарила сотни мемов и, возможно, самые комичные диалоги и спецэффекты десятилетия.

Примечательно же то, что Паттинсон воспользовался успехом с лихвой, но при этом постарался использовать медийность прежде всего в целях продвижения искусства — но и себя в нем, конечно. Так, пока массовый зритель видел в нем заложника роли Эдварда, артист принимал самые нестандартные предложения — допустим, сыграл плавно сходящего с ума Сальвадора Дали в картине «Отголоски прошлого», а затем снялся в инди-ленте о кризисе идентичности под названием «Переходный возраст». Был в его резюме и «Космополис» великого Дэвида Кроненберга, в котором артист окончательно закрепился в амплуа героя авторского кино — позднее они вместе сделают «Звездную карту». В 2015-м он отправился на съемки к Антону Корбейну в фильме «Лайф», чтобы сыграть фотографа, мечтающего поработать с Джеймсом Дином. Впереди его ждали Вернер Херцог, братья Сафди, Клер Дени, Роберт Эггерс, Кристофер Нолан и другие важные авторы разных эпох.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Роберт Паттисон на 70-м Каннском кинофестивале, 2017

Подобную тягу к независимому и в принципе интеллектуальному кино объяснить несложно: среди любимых фильмов актер всегда выделял «На последнем дыхании» и «Имя: Кармен» Жан-Люка Годара, «Мое сердце биться перестало» Жака Одьяра, «Аризонскую мечту» Эмира Кустурицы, «Любовников с Нового моста» Леоса Каракса и другие фестивальные проекты. В плане игры Паттинсон всегда ориентировался на Марлона Брандо, тогда как в жизни, напротив, старался выстроить максимально простой и близкий зрителям образ: еще в 2014-м The Hollywood Reporter писал , что актер продал свой особняк, так как он напоминал ему Версаль, и переехал в более скромное жилище. В то время он ездил на подержанной BMW 1989 года и носил исключительно винтажные футболки за десять баксов.

Последняя голливудская звезда?

В каком-то смысле — да. Еще в 2000-е одно лишь имя известного артиста способствовало продаже проекта или как минимум привлечению к нему внимания — вспомните, как ловко с этой задачей справлялись Том Круз, Джонни Депп, Брэд Питт и другие. Сегодня ситуация заметно изменилась, из-за чего студии и продюсеры делают ставки на франшизы, мощный маркетинг и алгоритмы стримингов. Проблема же заключается в том, что большинство перечисленных звезд — как, к слову, и их более возрастные коллеги вроде Аль Пачино, Роберта Де Ниро и Джека Николсона — представляли собой полноценные бренды, за которыми стояли отдельные мифологизированные истории. Пиарщики генерировали скандальные инфоповоды и писали сценарии к жизни звезд класса «А», фактически не подпуская к ним фанатов. С современными артистами ситуация принципиально иная. Они напрочь лишены звездной загадочности — напротив, их мысли, фотографии, политические взгляды и бытовые привычки теперь постоянно находятся перед глазами аудитории. Таинственность, которая когда-то делала недосягаемыми их предшественников, практически исчезла — и винить в этом можно разве что социальные сети. К тому же могучие студии-мейджоры осознали, что большинство крупных селебрити вполне заменяемы.

Парадоксально, но именно поэтому Роберт Паттинсон сегодня воспринимается как одна из последних настоящих кинозвезд старого типа. Он умудрился не превратиться в industry-plant-продукт, выбрав более закрытый и сдержанный путь развития. Паттинсон редко превращает личную жизнь в контент, не пытается быть доступным в инфополе и не строит карьеру вокруг постоянного контакта с аудиторией (не берем тут во внимание промо его проектов). В отличие от многих коллег, существующих в режиме бесконечного онлайн-шоу, Паттинсон сохраняет дистанцию между собой и зрителем: его образ по-прежнему формируется в первую очередь через роли, а не через короткие форматы в медиа. И вероятно, именно дефицит информации создает вокруг актера ауру таинственности, которой так не хватает другим звездам.

Впрочем, кризис звездной системы вовсе не означает, что харизматичные актеры теперь не нужны индустрии,— скорее изменились правила игры. Разумеется, актер все еще может привлечь внимание к проекту, однако он больше не способен в одиночку обеспечить фильму миллиардные сборы. Студии это понимают и предпочитают вкладываться в узнаваемые вселенные, где бренд и персонаж оказываются важнее конкретного лица в кадре. К счастью, Паттинсон прекрасно это понимает и продолжает балансировать между артхаусом и мейнстримом. За это и любим.

Текст: Никита Прунков