Канн по классике

79-й международный кинофестиваль на Французской Ривьере открылся вчера вечером. Weekend рассказывает о главных фильмах смотра, которые в течение года будут формировать программу кинотеатров по всему миру.

Текст: Юлия Шампорова

Каждый год на киносмотре принято подсчитывать время аплодисментов после показа каждого фильма. В этом году первым фильмом форума стала картина Гильермо дель Торо 2006 года «Лабиринт Фавна» — ее показывали в рамках программы Cannes Classics в честь 20-летия премьеры здесь же. И ей аплодировали рекордные 22 минуты.

А задумывались ли вы когда-нибудь, почему Канн уже давно столица мирового кинематографа? Своим появлением кинофестиваль обязан пропагандистской политике Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. В 1938 году на старейшем Венецианском киносмотре из-за политического давления жюри было вынуждено в последний момент изменить список победителей и вручить главные призы нацистским и фашистским пропагандистским фильмам. И тогда французский дипломат Филипп Эрланже решил, что раз в Венеции больше не оценивают фильмы по достоинству, то необходим новый фестиваль — во Франции, свободный от политики и пропаганды. Французский министр образования Жан Зе поддержал инициативу. 9 мая 1939 года для проведения фестиваля был выбран французский Биарриц, но Канн предложил вложить в проект больше средств и ресурсов и 31 мая был отобран для проведения первого кинофестиваля — впервые в 1946-м.

Вряд ли сегодня можно сказать, что Каннский кинофестиваль свободен от политики, однако звание главного киносмотра мира Канн утвердил за собой прочно, отдавая дань уважения своей истории и традициям.

Преданность традициям и своего рода манифест отражает и официальный постер фестиваля, на котором в этом году изображен кадр из первого феминистского роуд-муви Ридли Скотта «Тельма и Луиза», премьера которого состоялась на фестивале 35 лет назад, в 1991-м. Изображенные на постере главные героини в исполнении Сюзан Сарандон и Джины Дэвис символизируют свободу и независимость, женскую дружбу и борьбу с гендерными стереотипами.

Церемония открытия 79-го Каннского кинофестиваля Слева направо: актриса Джейн Фонда, режиссер и председатель жюри 79-го Каннского кинофестиваля Пак Чхан-ук, актриса Деми Мур и ведущая церемонии Ай Хайдара Члены жюри 79-го Каннского кинофестиваля Слева направо: режиссер Диего Сеспедес, режиссер Лора Вандель, режиссер Пак Чхан-ук, актриса Деми Мур, режиссер Хлоя Чжао Режиссер Питер Джексон Золотая пальмовая ветвь 79-го Каннского кинофестиваля Красная дорожка 79-го Каннского кинофестиваля Актер Элайджа Вуд и режиссер Метте-Мари Конгсвед Модель, телеведущая Мойра Хиггинс Актриса Фредерик Бель Актриса Кимберли Гарнер (слева) Модель Майя Абуль Хосн

Традиционная почетная «Золотая пальмовая ветвь», врученная на церемонии открытия за вклад в кинематограф новозеландскому режиссеру Питеру Джексону и аналогичная награда, ожидающая американскую актрису и певицу Барбру Стрейзанд на церемонии закрытия, также подчеркивают преемственность кинематографических поколений в Канне.

В программе основного конкурса в этом году 22 фильма: «Барашек в ящике» Хирокадзу Корээды, «Внезапно» Рюсукэ Хамагути, «Горькое Рождество» Педро Альмодовара, «Фьорд» Кристиана Мунджу, «Родина» Павла Павликовского, «Мулен» Ласло Немеша, «Параллельные истории» Асгара Фархади и многие другие. Пожалуй, самой ожидаемой стала картина Андрея Звягинцева «Минотавр», рассказывающая о владельце логистической компании, который узнает об измене жены после 14 лет брака. События происходят на фоне мобилизации в России в 2022 году. Съемки картины проходили в Риге. Фильм вдохновлен «Неверной женой» Клода Шаброля, появившейся в 1969 году.

Последняя картина режиссера, «Нелюбовь», вышла в 2017-м, на фоне тяжелой формы коронавируса и продолжительной реабилитации, а также эмиграции во Францию, Звягинцев не снимал девять лет. «Минотавр» стал его триумфальным возвращением в кино. Режиссер также надеется, что успех картины в Канне поможет реализовать его давний проект — фильм о русском олигархе «Юпитер».

Еще один российский режиссер в Канне — Кантемир Балагов, ученик Александра Сокурова. Его фильм «Варенье из бабочек» открывает другую программу фестиваля — «Двухнедельник режиссеров». Балагов начал снимать ее еще в России, но после эмиграции в Лос-Анджелес переосмыслил историю об отце и сыне-подростке, который хочет видеть своего отца героем, но постепенно понимает, что он всего лишь человек со своими слабостями и заблуждениями. История, которая должна была происходить в Нальчике, в фильме разворачивается в общине кабардинцев в Нью-Арке, штат Нью-Джерси. В проекте приняли участие Моника Беллуччи и Барри Кеоган, картина стала англоязычным дебютом режиссера.

В основной программе конкурса Педро Альмодовар представит свой новый фильм «Горькое Рождество», который в одном из интервью он назвал «трагикомедией о гендере». По сюжету директор по рекламе Эльза после смерти матери пытается справиться с утратой, целиком погрузившись в работу. Когда из-за панической атаки она не может больше работать, героиня решает отправиться на остров Лансароте со своей подругой Патрисией, в то время как ее партнер Бонифасио остается дома. Съемки картины проходили на Канарских островах и в Мадриде.

Впервые после получения приза за лучшую режиссуру в Канне за фильм «Холодная война» в 2018 году на фестиваль возвращается польский и британский режиссер Павел Павликовский. Его картины часто затрагивают темы, связанные с личностью в истории, памятью и национальной идентичностью. Не исключение и новый фильм «Родина», который рассказывает о поездке писателя, нобелевского лауреата по литературе Томаса Манна (Ханс Цишлер) в Германию, разделенную холодной войной в 1949 году. В поездке его сопровождает дочь Эрика (Сандра Хюллер), вместе они пытаются переосмыслить прошлое своей страны после прихода нацистов к власти. Сценарий картины основан на биографическом романе ирландского писателя Колма Тойбина «Волшебник».

Румынский режиссер Кристиан Мунджу получил в 2007 году «Золотую пальмовую ветвь» и приз ФИПРЕССИ 60-го Каннского кинофестиваля за фильм «4 месяца, 3 недели и 2 дня». В этом году он представляет свою новую картину «Фьорд», где Себастиан Стэн и Рената Реинсве из «Сентиментальной ценности» играют румынско-норвежскую пару, перебирающуюся из Румынии в Норвегию, где их методы воспитания детей вызывают скандал и становятся притчей во языцех. Фильм уже на стадии презентации вызывает высокие зрительские ожидания.

Другой лауреат Канн, получивший «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Магазинные воришки» в 2018 году японский режиссер Хирокадзу Корээда, представит на фестивале фильм «Барашек в ящике», название которого отсылает к сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Это научно-фантастическая история, рассказывающая о родителях, которые после смерти сына усыновили ребенка-робота.

Еще один японский режиссер, Рюсукэ Хамагути, удостоенный премии «Оскар» за фильм «Сядь за руль моей машины» в 2021 году, представит в Канне свой французский дебют «Внезапно» с Виржини Эфира и Тао Окамото в главных ролях. После получения приза Американской киноакадемии у Хамагути не было недостатка в новых предложениях, но его чрезвычайно заинтересовал сценарий, вдохновленный письмами, написанными философом Макико Мияно и медицинским антропологом Махо Исоно. Они были опубликованы в книге «Ты и я — болезнь внезапно обостряется» и посвящены жизни, болезни и смерти. Во время написания книги Мияно боролась с метастатическим раком молочной железы и вскоре скончалась. Фильм рассказывает о директоре дома престарелых в парижском пригороде, которая пытается внедрить в работу гуманный метод ухода за больными, который называется Humanitude, несмотря на скепсис окружающих. Именно там она знакомится со смертельно больной японской театральной постановщицей Мари Морисаки, которая меняет ее жизнь.

Россыпь живых классиков в основной конкурсной программе фестиваля будут судить не менее звездные члены жюри под руководством южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука: режиссеры Хлоя Чжао, Лаура Вандель, Диего Сеспедес, актеры Деми Мур, Стеллан Скарсгорд, Рут Негга, Исаак де Банколе, а также драматург Пол Лаверти. И хотя конкурсные награды Канна чрезвычайно престижны — они вносят своих обладателей в летопись мирового кинематографа,— Каннский кинофестиваль это прежде всего триумф искусства кино и праздник для всех причастных.