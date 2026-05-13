Открытое обращение участников Первого слета русских сказителей
Cостоявшегося 19–20 апреля 2026 года в подмосковной деревне Бузаево, в пространстве народной культуры «Дом у часовни»
Устность былины Мы, 15 сказителей русского народного поющегося эпоса из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Новгородской, Тверской, Вологодской, Московской и Свердловской областей, собравшиеся на свой первый слет, хотим заявить, что мы есть, что русские былины и поныне сказываются, поются. Устное слово может быть передано лишь устно, через его произнесение. Сохранять и развивать изначальную, устную форму былин — наша задача.
Сказительские артели До сих пор в обществе, в том числе среди фольклористов, былины считаются умершим видом устного творчества. Между тем люди, которые поют былины, есть, их становится все больше. На Слете нас было пятнадцать. Но это далеко не все, кто сказывает былины в наши дни. С 2024 года сказители стали объединяться в артели. Сейчас их четыре: 1) Московская; 2) Петербургская; 3) Нижнепечорская; 4) Уральская. Участники артелей проводят открытые беседы, на которых поют былины и обсуждают насущные вопросы своего мастерства.
Общедоступность сказительства Эпическое сказительство доступно людям самых разных профессий — всем, кто захочет продолжить эту традицию, оживить слово своих предков. Среди сказителей, приехавших на Слет, есть художник, врач, химик, экскурсовод, крестьянин, мастер музыкальных инструментов. Есть среди нас преподаватели, ученые, музыканты, певцы, музейные работники.
Традиция, а не сцена Сказители, собравшиеся на Слет, выступают за ценность отечественного эпоса в том виде, в каком он был создан прежними сказителями и воспринят учеными-собирателями. Именно в таком виде мы и стараемся былины передавать, не делая стилизации-аранжировки для сцены, не меняя традиционные былинные устои, сохраняя особый былинный язык, манеру, интонации, произносительные особенности прежних мастеров, старинные напевы, безынструментальный способ передачи эпоса. Речь идет именно о продолжении традиции эпического сказывания в новых исторических условиях, а не о стилизации, реконструкции, сцене.
Научный подход В рядах нынешних сказителей есть филологи, фольклористы, этнографы, историки, этномузыкологи, культурологи. То, что в современной сказительской среде есть люди, получившие профильное фундаментальное образование, дает нам базу для осуществления сложной, ответственной работы по восстановлению и развитию эпической культуры русского народа. Путем тщательного изучения первоисточников мы стремимся сохранить достоверность звучания нашего национального эпоса.
Развитие и творчество Мы против «музеефикации» былины, передачи ее в заспиртованном, окаменелом виде. Мы за творческий подход, учимся варьировать, создавать былину здесь и сейчас, в ходе общения со слушателем. Именно такое бытование является для былины естественным. Также мы ищем пути донесения былинного знания до современников через иные, не сказительские пути: социальные сети, книги, музыкальные и видеоплатформы.
Школа сказительства На Слете состоялось открытие Школы русского сказительства имени Бориса Викторовича Шергина. Школа задумана как первое в своем роде учреждение, проводящее самую разную исследовательскую, издательскую, экспедиционную, экспериментально-художественную, просветительскую, образовательную и непосредственно сказительскую деятельность.
Потребность общества Многолетний и разносторонний опыт современного сказительства показывает, что бытование былин в устном виде нужно обществу сегодня не меньше, чем нашим предкам. Творческие встречи, беседы, посиделки, на которых сказители делятся своим знанием и умением, пользуются неизменным успехом и спросом у самых широких кругов слушателей, удовлетворяя их потребность в прекрасном, расширяя кругозор, обеспечивая преемственность языковой художественной культуры.
Подписали:
Александр Александрович Маточкин Тверская область
Александр Алексеевич Бабкин Москва
Вячеслав Александрович Печняк Екатеринбург
Андрей Михайлович Дукат Москва
Ирина Михайловна Селиверстова Ненецкий автономный округ
Эдуард Петрович Черных Свердловская область
Любовь Юлиановна Капри Санкт-Петербург
Олег Александрович Скобелев Республика Карелия
Никита Михайлович Кондратьев Новгородская область
Надежда Викторовна Милованова Москва
Анатолий Александрович Виноградов Московская область