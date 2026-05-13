Музеи опять оживут в сумерках

Опыт доступен жителям столицы и гостям ежегодно с 2007 года. И повод, уже традиционно,— Международный день музеев 18 мая.

В программе этого года более 600 мероприятий на 170 площадках Москвы: в городских музеях и выставочных залах, библиотеках и парках. Это будут экскурсии, лекции, концерты, спектакли, выставки и мастер-классы.

Старт акции будет дан 16 мая в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Также ночные события представят, например, Музей Москвы и Дарвиновский, Музеи Сергея Есенина и Александра Пушкина, Музей Михаила Булгакова и Дом-музей Марины Цветаевой, Мемориальный музей Александра Скрябина, Музей-заповедник «Царицыно», Музей космонавтики, павильоны №31 «Геология» и №28 «Пчеловодство» на ВДНХ. Все площадки в рамках акции будут работать с 18:00 до 02:00.