Музеи России и стран БРИКС обсудят грядущее

20 мая в Москве открывается фестиваль «Интермузей БРИКС+». Тема форума в этом году: «Музей — территория будущего». Площадками фестиваля станут корпуса Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музей Москвы, Дом культуры «ГЭС-2» и парк Горького, где на сцене NOVA в рамках кинолектория покажут более 50 фильмов.

Деловая часть фестиваля будет включать 110 мероприятий с участием более чем 400 спикеров из 26 стран. Речь пойдет о новой музейной географии, развитии экспозиционной экосистемы регионов и расширении выставочных обменов, особенностях экспонирования национального искусства. Будет обсуждаться работа с молодежной и детской аудиторией музеев. Отдельный трек будет посвящен вопросу новых технологий, цифрового восстановления и копирования шедевров.

22 мая в летнем кинотеатре РОСИЗО пройдет демонстрация фильма Зинаиды Курбатовой «Больше чем музей» с участием автора. В ленте рассказывается о шести российских региональных музеях. В заключительный день, 23 мая, фестиваль выйдет на улицы Москвы: на разных площадках будут выступать уличные музыканты, делиться техниками художники, состоится беговая экскурсия, будут работать площадки для игры в шахматы и пинг-понг.