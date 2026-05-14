В Лондоне стартовала крупнейшая уличная экспозиция Генри Мура

С 9 мая Королевские ботанические сады Кью принимают 30 монументальных работ Генри Мура — самую масштабную выставку художника на открытом воздухе. Экспозиция «Henry Moore: Monumental Nature» продлится до 31 января 2027 года.

Скульптуры, охватывающие почти 70 лет творчества, специально расставлены так, чтобы вступать в диалог с историческим ландшафтом сада. В Галерее Ширли Шервуд представлено более 90 редко выставляемых работ меньшего формата: рисунки, модели и эскизы. Для детей 5–12 лет разработан интерактивный маршрут с десятью скульптурами и игровыми заданиями. Ежедневно в 12:30 и 14:00 от стойки на площади Виктории стартуют экскурсии с гидом.

Генри Мур — один из ведущих британских скульпторов XX века, известный полуабстрактными бронзовыми работами. В марте его «Король и королева» ушли с молотка за £26 млн. Руководитель коллекций Фонда Генри Мура Себастьяно Барасси подчеркнул: «Глубокая привязанность Мура к миру природы делает Кью и Уэйкхерст идеальными местами для его творчества». Четыре скульптуры останутся в ботаническом саду Уэйкхерст в Суссексе до мая 2027 года.

Милена Двойченкова