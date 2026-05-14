Дуа Липа потребовала $15 млн с Samsung за фото на упаковке

Британская поп-звезда Дуа Липа обратилась в федеральный суд Калифорнии с иском к южнокорейской Samsung. Она обвинила корпорацию в незаконном использовании своего изображения на коробках с телевизорами и оценила ущерб в сумму не менее $15 млн.

Согласно иску, поданному в пятницу, Samsung разместила на упаковке телевизоров фото Липы с фестиваля Austin City Limits 2024. О нарушении она узнала в июне 2025-го, когда поклонники прозвали устройство «ТВ-приставкой Дуа Липы» и писали: «Куплю этот телевизор просто потому, что на нем Дуа». Адвокаты утверждают, что корпорация неоднократно отклоняла требования удалить снимок и намеренно извлекла выгоду из чужой популярности.

В Samsung заявили, что изображение предоставил контент-партнер для стримингового сервиса TV Plus, а разрешение на его использование, включая упаковку, якобы имелось. Компания отрицает умышленное нарушение и подчеркивает, что с уважением относится к артистке и остается открытой к конструктивному урегулированию спора.

Милена Двойченкова