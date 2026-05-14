10 минут с ИИ делают людей менее упорными

Кратковременное взаимодействие с чат-ботами на базе ИИ ухудшает самостоятельное решение задач и снижает настойчивость. Это установила международная группа ученых.

В трех экспериментах с участием более 1,2 тыс. человек испытуемые около десяти минут пользовались GPT-5, решая арифметические примеры и тесты на понимание текста. После отключения помощника они справлялись хуже и чаще бросали задания, чем контрольная группа, никогда не работавшая с ИИ. Наибольший спад показали те, кто просил готовые ответы; обращавшиеся за подсказками почти не пострадали. Эффект проявился как в математике, так и при чтении.

«Если эффекты накапливаются, системы ИИ рискуют подорвать те самые когнитивные способности, которые призваны поддерживать»,— предупреждают ученые.

