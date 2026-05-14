Личные вещи Мэрилин Монро выставят на аукцион

К столетнему юбилею звезды аукционные дома Heritage и Julien’s впервые представят неизвестные архивы, раскрывающие внутренний мир Мэрилин Монро. 1 июня Heritage выставит более 80 лотов из собрания ее близких друзей Нормана и Хедды Ростен.

Ключевой лот — никогда не публиковавшееся восьмистраничное письмо Артура Миллера (эстимейт $50 тыс.), где он признается: «Где-то в глубине души ты знала, что я твой главный противник, если не враг». Также с молотка уйдут заметки с актерских курсов Ли Страсберга ($30 тыс.), ее ежедневник ($10 тыс.), телефонная книга с номерами Фрэнка Синатры и Джина Келли, настольные часы Faberge — подарок Джо Ди Маджо ($80 тыс.) и дорожный костюм Christian Dior, в котором она позировала папарацци в медовый месяц ($20 тыс.). Среди неожиданных лотов — рентгеновские снимки актрисы начала 1950-х (каждый оценивается в $1–2 тыс.).

4 июня Julien’s Auctions предложит почти 200 предметов, включая вечернюю сумочку с помадой и сигаретами ($100–200 тыс.) и ворота ее брентвудского дома ($30–50 тыс.). На бланке отеля Del Coronado Монро оставила отчаянную записку: «Я чувствую, что тону» — незадолго до срыва съемок фильма «В джазе только девушки».

Интерес к вещам актрисы не угасает: белое платье из фильма «Зуд седьмого года» в 2011 году продали за $4,6 млн, наряд для Джона Кеннеди — за $4,8 млн, а портрет кисти Уорхола — за $195 млн.

Милена Двойченкова