«Пестрит порнографией»

Определите, какую книгу Булгакова ругают критики

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

15 мая 135 лет назад родился Михаил Булгаков — писатель, превративший советский быт и порядки в гротеск, фарс и черную комедию. Точной иллюстрацией эпохи стали не только его произведения, но и его литературная судьба: конфликты с властью, травля коллег и разгромные рецензии критиков. Weekend предлагает вам тест. Попробуйте угадать, какое именно произведение Булгакова ругают в предлагаемых комментариях.

Составила Ульяна Волохова 

1 / 10

«[Булгакову] нравятся сомнительные остроты, которыми обмениваются собутыльники, атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля»

2 / 10

«Архипошлая, обывательски-зубоскальная»

3 / 10

«Против факта не попрешь — сатирического таланта у Булгакова нет. Есть слюна, даже бешеная пена... Мы можем извинить самую грубую ругань, если она талантлива. Но что поделаешь, когда идет один только скверный душок, пахучий до невыносимости?»

4 / 10

«Книга пестрит порнографией, облеченной в деловой, якобы научный вид. Таким образом, эта книжка угодит и злорадному обывателю, и легкомысленной дамочке, и сладко пощекочет нервы просто развратному старичку»

5 / 10

«Проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины — стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело»

6 / 10

«Как это сделано? Это сделано из Уэллса. Я не хочу доказывать, что Михаил Булгаков плагиатор. Нет, он способный малый, похищающий “Пищу богов“ для малых дел. Успех Михаила Булгакова — успех вовремя приведенной цитаты»

7 / 10

«Издевательство над нормальным читателем. И над нормальными людьми вообще. В каком виде они выставлены? Идиоты, взяточники, мздоимцы, подлипалы. Ни одного светлого характера»

8 / 10

«Леность мысли, привычка к насиженным местам, к изжитым и омертвелым традициям, к обывательскому укладу с его легкими романами, с картишками, с водочкой — вот что движет персонажами. Герои сами не видят смысла своего дела и не верят в его успех»

9 / 10

«Там же есть подлое место, злобный кивок в сторону покойного т. Ленина, что лежит мертвая жаба, у которой даже после смерти оставалось злобное выражение на лице»

10 / 10

«Нельзя безнаказанно так “свободно” обращаться с историческим материалом. Исковерканная правда мстит за себя»