Юра, принц датский и другие
Театральные премьеры мая
На сценах московских театров в конце весны изучают грани отечественной и мировой классики: флагманский Шекспир, условный Чехов, непрочитанный Шмелёв и не только.
«Гамлет»
МХТ имени Чехова
14, 15 мая
Режиссер Андрей Гончаров
По уровню ажиотажа вокруг премьеры этот «Гамлет» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира затмевает даже предыдущий хит МХТ — «Кабалу святош» с Николаем Цискаридзе. А все потому, что на сцене Художественного дебютирует оскаровский номинант Юра Борисов, участник фильмов «Анора», «Капитан Волконогов бежал», «Кончится лето» и т. д. По плечу ли ему главная роль мирового репертуара — интрига сезона. Но в партнерах у кинозвезды опытные театральные артисты: Аня Чиповская, Андрей Максимов, Артем Быстров и другие.
«Дон Жуан Суперстар»
МТЮЗ
14, 15 мая
Режиссер Петр Шерешевский
Петр Шерешевский под псевдонимом Семен Саксеев продолжает переписывать классику на новый лад. На этот раз он взялся за архетипического героя мировой культуры, знаменитого любовника и сердцееда, и переселил его в наши дни. Спектакль устроен как театр в театре (это, похоже, тренд сезона): наши современники разыгрывают рок-оперу про похождения севильского безбожника и параллельно выясняют собственные отношения друг с другом и с мирозданием. В главной роли — Илья Смирнов.
«Идиот»
Театр имени Пушкина
13, 14 мая
Режиссер Сергей Тонышев
Ученик Сергея Женовача тоже готовит постановку «по мотивам» романа Федора Достоевского, но уже известно, что его интерпретации, как правило, осторожны и не уходят далеко от оригинала. Впрочем, в этот раз обещано, что это будет не иллюстрация книги, а «размышление о мире, где добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к потере рассудка». Но главное — что князя Мышкина сыграет Андрей Кузичев, артист, у которого давно не было достойных его таланта больших ролей.
«История одного детства»
РАМТ
15, 21 мая
Режиссер Сойжин Жамбалова
Молодежный театр продолжает удивлять выбором нетривиального материала: пока все ставят Шекспира и Чехова, он берет Шмелёва, Корнеля или вообще неизвестных широкой публике авторов. Например, Елизавету Водовозову и ее мемуары о Смольном институте благородных девиц, который на деле оказывается совсем не таким благородным. Темы взросления, трудного детства одинаково важны и для РАМТа, и для режиссера Сойжин Жамбаловой, которая умеет находить магию в повседневности, так что это идеальный «мэтч».
Спектакль «История одного детства». Режиссер Сойжин Жамбалова
Фото: Пресс-служба РАМТ
«Чайка»
Театр эстрады
16 мая
Режиссер Владислав Наставшев
Когда-то Владислав Наставшев ставил в «Гоголь-центре» автобиографический спектакль «Спасти Орхидею», где Риналь Мухаметов, его альтер эго, исполнял монологи Треплева из «Чайки». Теперь он играет эту роль уже целиком, а его партнерами по сцене стали Виктория Толстоганова, Вениамин Смехов, Елена Коренева, Евгения Крегжде, Александр Горчилин и другие. Герои помещены в условное пространство и не понимают до конца — то ли они живые люди, то ли всего лишь персонажи Чехова.