На бразильском пляже открылся музей современного искусства

Музей изображения и звука (MIS Copacabana), расположенный на набережной Рио-де-Жанейро, посвятил первую экспозицию архитектурному облику и процессу создания здания институции. Выставка «Arquitetura em Cena» документирует проектные решения и вызовы, сформировавшие облик нового культурного объекта. По замыслу авторов, здание служит «вертикальным бульваром», где через аудиовизуальные инсталляции посетители знакомятся с бразильской культурой.

Госсекретарь по культуре Даниэль Баррос назвал открытие символичным моментом: «Новый комплекс становится живым пространством — пространством, наполненным искусством, воспоминаниями и инновациями».

Сейчас музей принимает посетителей по субботам и воскресеньям. Бесплатные билеты (до двух на человека) появляются на сайте билетного сервиса Sympla каждый вторник. Позже в музее откроются выставочные залы, кинотеатр, панорамный ресторан, ночной клуб и смотровая площадка. По задумке создателей, это «фабрика памяти», призванная сохранять современную идентичность Рио — от музыки и уличной культуры до цифрового искусства.

Милена Двойченкова