Отреставрированный «Ребенок-мигрант» Бэнкси начинает гастроли по Венеции

Восстановленную фреску Бэнкси «Ребенок-мигрант» представили в Арсенале на 61-й Венецианской биеннале искусств. Серьезно пострадавшую от соленых брызг и влаги работу отреставрировали на средства итальянской банковской группы Banca Ifis.

Изображение ребенка в спасательном жилете с факелом появилось в 2019 году на фасаде палаццо Сан-Панталон. За семь лет почти треть красочного слоя была утрачена. В 2023-м Министерство культуры объявило о необходимости спасения фрески — это вызвало дискуссию о том, следует ли сохранять уличное искусство на месте.

Позднее банк приобрел здание и поручил восстановление реставратору Федерико Боргоньи, который ранее демонтировал работу Бэнкси «Aachoo!» в Бристоле. «Эта работа говорит на языке мира и прав человека»,— заявил президент Ifis Эрнесто фон Фюрстенберг Фассио. Пока идет капремонт палаццо по проекту бюро Захи Хадид (окончание в 2027-м), фреска демонстрируется в Арсенале, после чего вернется на первоначальное место.

