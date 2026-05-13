Драгоценности Клаудии Кардинале впервые выставят на торги

Аукционный дом Christie’s объявил о продаже ювелирной коллекции иконы итальянского кино Клаудии Кардинале. Около 20 украшений, которые актриса собирала всю жизнь, уйдут с молотка в рамках онлайн-аукциона Joaillerie Paris с 19 по 26 июня.

Центральными лотами станут три узнаваемых кольца Bvlgari с крупными кабошонами. Именно в них Кардинале запечатлели на знаменитом снимке рядом с Брижит Бардо на предпоказе фильма «Нефтедобытчицы» в 1971 году. Эстимейт изумрудного украшения составляет €60–80 тыс., рубинового весом 30 карат — €80–100 тыс., а кольцо со звездчатым сапфиром — €50–80 тыс. Среди других топ-лотов — золотые часы-браслет Bvlgari Serpenti с эмалью и сапфирами (€150–250 тыс.) и винтажная брошь-бабочка Buccellati.

Предварительно собрание покажут на выставках в Женеве с 7 по 13 мая и в Париже с 19 по 26 июня. Дочь актрисы Клаудия Сквитьери отметила, что теперь вещи продолжат сиять у новых владельцев. Часть вырученных средств направят в Фонд Клаудии Кардинале. Созданный актрисой вместе с дочерью, он поддерживает женщин-художниц, реализуя культурные проекты с экологической осознанностью.

Милена Двойченкова