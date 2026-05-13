Драгоценности Клаудии Кардинале впервые выставят на торги

Аукционный дом Christie’s объявил о продаже ювелирной коллекции иконы итальянского кино Клаудии Кардинале. Около 20 украшений, которые актриса собирала всю жизнь, уйдут с молотка в рамках онлайн-аукциона Joaillerie Paris с 19 по 26 июня.

Центральными лотами станут три узнаваемых кольца Bvlgari с крупными кабошонами. Именно в них Кардинале запечатлели на знаменитом снимке рядом с Брижит Бардо на предпоказе фильма «Нефтедобытчицы» в 1971 году. Эстимейт изумрудного украшения составляет €60–80 тыс., рубинового весом 30 карат — €80–100 тыс., а кольцо со звездчатым сапфиром — €50–80 тыс. Среди других топ-лотов — золотые часы-браслет Bvlgari Serpenti с эмалью и сапфирами (€150–250 тыс.) и винтажная брошь-бабочка Buccellati.

Предварительно собрание покажут на выставках в Женеве с 7 по 13 мая и в Париже с 19 по 26 июня. Дочь актрисы Клаудия Сквитьери отметила, что теперь вещи продолжат сиять у новых владельцев. Часть вырученных средств направят в Фонд Клаудии Кардинале. Созданный актрисой вместе с дочерью, он поддерживает женщин-художниц, реализуя культурные проекты с экологической осознанностью.

Милена Двойченкова

Клаудия Кардинале в Венеции. 1967 год

Фото: AP

Кадр из фильма 8 1/2. Клаудия Кардинале и Марчелло Мастроянни

Фото: kinopoisk.ru

Фото: kinopoisk.ru

Клаудия Кардинале и актер Рок Хадсон во время съемок фильма "Повязка на глаза". 20 апреля 1965 года

Фото: AP

Фото: kinopoisk.ru

Клаудия Кардинале и актер Жан-Поль Бельмондо. 3 ноября 1960 года

Фото: AP

Клаудия Кардинале в Венеции

Фото: kinopoisk.ru

Клаудия Кардинале и советский актер Эдуард Марцевич на съемках фильма "Красная палатка"

Фото: Валентин Мастюков / Фотохроника ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Фото: kinopoisk.ru

Клаудия Кардинале и актер Марчелло Мастроянни. 15 мая 1975 года

Фото: AP

Фото: AP

Кадр из фильма "Леопард". Клаудия Кардинале и Ален Делон

Фото: kinopoisk.ru

Немецкий актер Клаус Кински, Клаудия Кардинале и режиссер Вернер Герцог в Каннах (Франция). 21 мая 1982 года

Фото: AP

Клаудиа Кардинале в фильме "Однажды на диком западе"

Фото: kinopoisk.ru

Клаудия Кардинале во время вручения "Золотого медведя" на 52-м Берлинском кинофестивале. 15 февраля 2002 года

Фото: Reuters

Клаудия Кардинале с дочерю Клаудией. 6 декабря 2004 года

Фото: Reuters

Клаудия Кардинале на 60-м Каннском кинофестивале. 20 мая 2007 года

Фото: Reuters

Клаудия Кардинале и Никола Саркози. 3 июля 2008 года

Фото: Reuters

Клаудиа Кардинале и Ален Делон на 63-м Каннском кинофестивале. 14 мая 2010 года

Фото: Reuters

Итальянская актриса Клаудия Кардинале и кинорежиссер Никита Михалков на IX церемонии вручения премии "Золотой орел" 2011

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

