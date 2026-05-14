Имеющий уши да услышит

Неделя без громких — но это не значит, что без интересных — премьер. В кинотеатрах стоит отыскать сеансы шедевра 1974 года, современного неонуара и непритязательного, но веселого и бойкого черно-комедийного боевика про семейные ценности.

Текст: Павел Пугачев

«Разговор» Режиссер Фрэнсис Форд Коппола О чем фильм: Гарри Коул (Джин Хэкмен) занимается прослушкой в интересах частных лиц. Но с одним делом ему не удается остаться безучастным, поскольку речь идет о готовящемся убийстве. Кто снял: Фрэнсис Форд Коппола, в перерыве между первым и вторым «Крестным отцом». Несмотря на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, эта работа до сих пор остается в тени самых громких шедевров постановщика. На что похоже: первоначально задумывавшийся как «оммаж Хичкоку» фильм сам оказал огромнейшее влияние не только на жанр триллера (скажем, «Жизнь других» и «Диспетчер» выросли именно из этой шинели), но и на то, как звук может использоваться в кино. Если недавний хоррор «Полутон» показался вам чем-то свежим, то «Разговор» может вас в этом разубедить. Кому понравится: людям, склонным к рефлексии и параноидальным построениям мысли.

«Убийцы поневоле» Режиссер Джеффри Рейнер О чем фильм: Дон (Шей Уигэм) выходит из тюрьмы и первым делом навещает задолжавшего ему подельника (Гленн Флешлер), который, может, и отдаст обещанную сумму, но только после того, как Дон убьет некую Филис (Кэрри Кун). Что может пойти не так? Кто снял: Джеффри Рейнер, ветеран сериального производства, работавший над «Фарго» (2014–2024), «Бесстыжими» (2011–2021) и «Родиной» (2011–2020), а также снявший криминальную комедию «Кровь и бетон» (1990), памятную всем ценителям авторских переводов феерическим монологом про «эй ты, иди сюда», смачно озвученным Андреем Гавриловым. На что похоже: на неонуары в диапазоне от «Просто кровь» (1984) братьев Коэн до «Придорожного заведения» (1992) Джона Дала. Это в хорошем смысле старомодное кино, которое раньше украсило бы VHS-библиотеку приличного киномана. Кому понравится: тем, кому в современном кино не хватает честного и чистого жанра, разыгранного понимающим режиссером и прекрасными актерами.

«Опасные отношения» Режиссер Йорма Такконе О чем фильм: отношения Дэна (Джейсон Сигел) и Лизы (Самара Уивинг) зашли в тупик, так что во время совместного отпуска они попытаются завершить их крайне радикальным путем. Но в сценарий расставания вмешаются незваные гости (Тимоти Олифант и Джульетт Льюис). Под летящими пулями семейные ценности крепнут и растут. Кто снял: Йорма Такконе, экс-участник песенно-комического дуэта The Lonely Island, а также автор пародийного боевика «Супер Макгрубер» (2010), горячо любимого, в частности, Кристофером Ноланом. На что похоже: во-первых, на свой оригинал, норвежско-финскую черную экшен-комедию «Поездка» (2021) с Нуми Рапас и Акселем Хенни в главных ролях. А также на более злую и лаконичную версию «Мистера и миссис Смит» (2005). Кому понравится: тем, кому не хватило перчинки в сериале «Терапия» (2023 — н. в.).