Прикройте это немедленно

«Из соображений приличия обнажение на красной дорожке, а также в любой другой зоне фестиваля запрещено»,— объявили год назад организаторы Каннского киносмотра. Возможно, в Канне в этом году данное требование будет более-менее соблюдаться — фестиваль на юге Франции открывается 12 мая. Но остальной мир не поддержал чопорных французов. 2025 год был годом «голых платьев» на форумах, кинопоказах, музыкальных и не только премиях. В 2026 году тенденция сохраняется.

Текст: Алексей Алексеев

Слово и тело

Считается, что в современном значении английское словосочетание naked dress («голое платье») родилось в 1998 году, после выхода на экраны шестой серии первого сезона «Секса в большом городе». В ней главная героиня Кэрри Брэдшоу пошла на свидание с мистером Бигом в облегающем бежевом платье-комбинации на тонких бретельках, создающем эффект обнаженного тела. Слова «голое платье» произнесла ее подруга Шарлотта Йорк. Другая подруга, Миранда Хоббс, дает свое определение наряду: tits on toast — игра слов, намекающая на откровенный вид бутерброда с двумя желтками сверху. Надо заметить, что по меркам 2026 года это было весьма скромное платье — в Канне никто бы и слова не сказал.

Фото: Kevin Mazur Archive / WireImage / Getty Images Актриса Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер, исполнительница роли Кэрри Брэдшоу в сериале, до съемок уже появлялась в этом мини-платье на церемонии вручения премий VH1/Vogue Fashion Awards в октябре 1997 года. Дизайн платья был разработан модным домом DKNY, а позже в соцсетях появилась версия о том, что настоящим автором платья могла быть дизайнер Элиза Хименес.

Кстати, до «Секса в большом городе» выражение naked dress использовалось в отношении платьев без бретелек. А еще так говорят про детей, купающихся голышом. Телевидение поменяло смыслы. Но задолго до этого голые платья появились на киноэкране.

Голые платья и Голливуд

В 1936 году на секс-символе золотой эпохи Голливуда Мэй Уэст в фильме «На Запад, молодой человек» (Go West Young Man) было надето гламурное прозрачное платье от модельера Ирен. Оно подчеркивало роскошную фигуру Уэст, а стратегически расположенный цветочный принт закрывал от взгляда зрителя наиболее интимные места.

Среди костюмов, созданных дизайнером Орри-Келли для Мэрилин Монро, сыгравшей Душечку в фильме 1959 года «В джазе только девушки» (Some Like It Hot), было два платья, создававших эффект почти обнаженного тела. Первое — сверкающее телесно-золотое с глубоким вырезом и вышивкой в форме сердца на спине, с золотыми пайетками и прозрачными бисерными кистями. В нем Монро исполняла песню «I Wanna Be Loved By You», а затем бежала на свидание на яхте с лжемиллионером, героем Тони Кёртиса. Второе — полупрозрачное черное платье с вшитыми чашечками бюстгальтера, с декоративными аппликациями в виде бабочек и бисерной бахромой. В нем Душечка пела «I’m Through With Love».

Мэрилин же стала первой, кто появился в голом платье не на киноэкране. 19 мая 1962 года она спела поздравление с днем рождения президенту США Дж. Ф. Кеннеди на концерте в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. На Монро было ставшее легендарным облегающее полупрозрачное платье, расшитое 2500 стразами, благодаря чему при сценическом свете возникала иллюзия обнаженного тела. Платье было настолько облегающим, что его пришлось зашивать на Мэрилин перед выступлением. Создал его французский дизайнер Жан Луи по эскизу Боба Маки. В 1999 году платье было продано на аукционе Christie’s за $1,27 млн, в 2016 году на аукционе Julien’s его купили уже за $4,8 млн. Новый владелец, компания Ripley’s Believe It Or Not!, в 2022 году одолжил платье Ким Кардашьян, которая появилась в нем на костюмированном балу Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Историческому платью был нанесен незначительный ущерб — образовалось несколько отверстий, несколько стразов отвалилось.

Вслед за Монро и другие секс-символы 1960-х стали примерять голые платья. В 1964 году Кэрролл Бейкер, исполнительница главной женской роли в фильме «Воротилы» (The Carpetbaggers), и на американской, и на британской премьере фильма была в платье, которое можно охарактеризовать как «почти топлес». Верхняя половина была почти полностью прозрачной, но кружевные аппликации прикрывали соски.

Новые веяния затронули и Европу. В 1969 году Джейн Биркин пришла на премьеру фильма «Слоган» (L’amour et l’amour) в просвечивающем мини-платье. Бюстгальтера на ней не было. Впоследствии Биркин шутила: «Я не думала, что платье настолько прозрачное. Если бы я это знала, то не надела бы трусики!»

Поэт и композитор Серж Генсбур, актриса Джейн Биркин и писатель Пьер Гримблат

Платья с эффектом обнаженного тела

Уже не эскизы для Жана Луи, а полностью свое собственное голое платье Боб Маки создал для актрисы и певицы Митци Гейнор в 1969 году. В наряде, получившем имя Let Go Nude, Гейнор впервые появилась в спецвыпуске своей музыкальной программы на телеканале NBC. Маки называл творения «nude illusion gown» («платье с эффектом обнаженного тела»).

Вслед за Гейнор у Маки появились новые звездные клиентки. Одной из них стала певица Шер, и она оставалась клиенткой дизайнера долгие годы. Она пришла в платье с эффектом обнаженного тела на Met Gala в 1974 году, когда Ким Кардашьян еще, как говорится, и в проекте не было. В том же году фотограф Ричард Аведон снял Шер в этом платье для обложки декабрьского номера Vogue. В 1975 году фотография Шер в платье с эффектом обнаженного тела украсила обложку журнала Time.

Певица Шер

Из интервью Боба Маки журналу Interview: «Шер надела это платье на бал в Метрополитен-музее, первый в истории бал. И там все сошли с ума. Я никогда не видел столько фотографов, которые повылезали ниоткуда... и стали ее фотографировать. И конечно, на следующий день она была во всех газетах, это фото последние 50 лет перепечатывают снова и снова. Но это было просто потрясающе. Люди были в ужасе, они думали: это не мода, она просто пришла голой в Метрополитен-музей». Маки также рассказывал, что в южных штатах США возмущенные местные жители разрывали обложки журнала Time с фотографией Шер.

Голые платья на подиуме

Новый всплеск популярности голых платьев случился в 1990-е. 24 сентября 1992 года дизайнер Жан Поль Готье провел благотворительный гала-показ мод. Собранные средства предназначались для Американского фонда исследований СПИДа (The American Foundation For AIDS Research, amfAR). В числе участниц шоу была певица Мадонна. Из статьи в газете Los Angeles Times, посвященной этому мероприятию: «Нет, это была не автограф-сессия по случаю выхода ее новой книги “Sex”. Мадонна просто сделала то, чего еще не делал ни один почетный председатель благотворительного мероприятия за всю историю сбора средств. Она не только не произнесла речь — она сняла жакет и обнажила грудь перед аудиторией почти в 6 тысяч человек... На видеоизображении, увеличенном на двух гигантских экранах, также была видна улыбка с металлической накладкой на одном переднем зубе. Ну спасибо, Мадонна, только этого нам и не хватало. Остается только гадать, что подумает Элизабет Тейлор, основательница и национальный председатель amfAR, когда новость дойдет до нее...» Платье Мадонны, похожее на юбку с высоким поясом, держащуюся на подтяжках, полностью открывало грудь.

Дизайнер Жан Поль Готье и певица Мадонна

1 сентября 1993 года 19-летняя супермодель Кейт Мосс появилась на организованном Elite Model Agency конкурсе Look Of The Year в лондонском отеле Hilton в серебристом платье-комбинации от дизайнера Лайзы Брюс. Позднее Мосс утверждала, что не знала, насколько платье прозрачное. Согласно распространенной версии, эффект усилили вспышки фотографов: ткань стала выглядеть гораздо более просвечивающей на фотографиях, чем в обычном освещении. Тридцать лет спустя дочь знаменитой модели, Лила Мосс, произвела фурор, появившись на церемонии вручения премии Fashion Awards 2023 в Лондоне в металлическом и прозрачном платье от дизайнера Нэнси Дояки.

Модель Кейт Мосс

Голые платья как политические заявления

В 1998 году на ежегодной церемонии вручения премий телеканала MTV за лучшие видеоклипы Video Music Awards (VMA) актриса Роуз Макгоуэн появилась в, наверное, самом радикальном и вызывающем на тот момент времени голом платье, созданном дизайнером Маджей Хэнсон. Длинная черная сетка из бусин, надетая поверх стрингов, не скрывала грудь. Сзади наряд был еще более откровенным, обнажая спину и ягодицы.

Актриса Роуз Макгоуэн

Газеты описывали наряд примерно в таких выражениях: «Грудь Макгоуэн выглядывала между ромбовидными отверстиями сетки и в тот вечер словно жила собственной жизнью, вызывающе “посматривая” на зевак. Однако самое сильное впечатление произвел вид сзади: сетка прикрывала тело примерно так же надежно, как зубная нить».

По словам фэшн-директора MTV Сьюзен Бауэр, за кулисами церемонии все использовали термин «... платье».

В 2018 году Роуз Макгоуэн стала одной из первых женщин, заявивших о сексуальных домогательствах и изнасилованиях со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Она обвиняла его в изнасиловании в 1997 году во время кинофестиваля независимого кино «Сандэнс». Платье, которое она надела на VMA, должно было стать политическим заявлением. Об этом актриса подробно рассказала Yahoo Entertainment в 2020 году: «Это было мое первое появление на публике после сексуального насилия. Я ощущала себя так: ‘Ага, Голливуд, тебе нужно тело, которое можно просто использовать и выбросить? Тогда у меня оно есть !” А если вы посмотрите на меня, я сделала это, ощущая в себе силу. Я не делала это, держа руку на бедре, чтобы выглядеть сексуально... Для большинства женщин, которые появляются в такой одежде на красной дорожке,— это просчитанный сексуальный ход, чтобы возбудить людей. А у меня идея была: “Я собираюсь трахнуть твой мозг. Я собираюсь взорвать твой мозг”».

Американский историк моды Кимберли Крисман-Кэмпбелл в своей книге «Юбки. Формирование современной женственности в XX веке» («Skirts. Fashioning Modern Femininity In The Twentieth Century») посвятила голым платьям отдельную главу. Согласно ее определению, голые платья сегодня — это одежда из «прозрачных тканей или телесного цвета, возможно, с кружевом или пайетками, к которой нужно дважды присмотреться, чтобы понять, не видны ли какие-либо части тела человека».

В интервью ВВС в 2023 году Крисман-Кэмпбелл отмечала, что «многие знаменитости и инфлюенсеры стали их носить, чтобы подчеркнуть свою фигуру или кожу, которые традиционно не демонстрировали на красной дорожке». В качестве примера она привела платье Хэлли Берри от дизайнера Эли Сааба, в котором актриса была на церемонии вручения «Оскаров» в 2002 году: «Это было очень сексуально и очень откровенно, но она также привлекала внимание к тому факту, что у нее черная кожа и что она стала первой афроамериканкой, получившей премию за лучшую женскую роль».

Американская певица Лиззо использовала голые платья как политическое заявление в поддержку бодипозитива и против бодишейминга (одно время ее вес составлял порядка 170 кг, сейчас ближе к 140 кг).

Голое платье и Google

Вслед за кинематографом и телевидением свой вклад в моду на голые платья внес интернет.

На вручении премий «Грэмми» в 2000 году певица Дженнифер Лопес появилась в зеленом платье Versace с тропическим принтом — легком, полупрозрачном, драпированном наряде с длинными рукавами, высоким разрезом и экстремально глубоким V-образным вырезом.

Певица Дженнифер Лопез

В 2015 году бывший генеральный директор компании Google Эрик Шмидт вспоминал: «Когда появился Google, люди были поражены тем, что можно узнать почти обо всем, набрав всего несколько слов в компьютере. Это было лучше всего остального, но неидеально по сегодняшним меркам. Поэтому наши соучредители Ларри Пейдж и Сергей Брин — как и все успешные изобретатели — продолжали совершенствоваться. Они начали с изображений. В конце концов, людям нужно было больше, чем просто текст. Это впервые стало очевидным после церемонии вручения премии «Грэмми» в 2000 году, когда Дженнифер Лопес надела зеленое платье, которое, мягко говоря, привлекло внимание всего мира. В то время это был самый популярный поисковый запрос, который мы когда-либо видели. Но у нас не было надежного способа предоставить пользователям именно то, что они хотели: Джей Ло в этом платье. Так родился поиск изображений в Google».

Пятьдесят оттенков голого

Если в прошлом столетии одно-единственное голое платье в году давало повод для разговоров на несколько лет, в XXI веке все изменилось.

Похоже, «просчитанные сексуальные ходы», по определению Роуз Макгоуэн, и политические заявления стали делать слишком часто многочисленные певицы, актрисы, модели, интернет-знаменитости.

«Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми», MTV Video Music Awards, Met Gala, кинофестивали и кинопремьеры, концертные туры — голые платья мелькают повсюду. Глянцевые журналы составляют списки: «17 голых платьев с начала 2026 года» (Marie Claire), «Самые смелые платья, когда-либо украшавшие красную дорожку» (People), «20 лучших голых платьев года» (Harper’s Bazaar), «Все самые голые платья на вручении премии “Грэмми-2026”» (Cosmopolitan), «10 голых платьев на “Оскаре”, которые мы никогда не забудем» (Elle Australia), «100 лучших голых платьев в истории красной дорожки» (Vogue Australia).

Каннский фестиваль до 2025 года ничем не отличался в этом плане от других публичных мероприятий. Порнозвезда и депутат парламента Италии Илона Шталлер (Чиччолина) демонстрировала голую грудь на красной дорожке Канна еще в незапамятном 1988 году. В последующие годы в смелых нарядах выходили на красную дорожку Белла Хадид, Джулия Фокс, Мила Йовович, Хайди Клум, Кендалл Дженнер. И после введения запрета на обнажение не все захотели его соблюдать. Хоть и не на красной дорожке, но в другой зоне фестиваля — на церемонии вручения премии Kering’s Women In Motion, которой отмечают вклад в расширение прав и возможностей женщин в киноиндустрии и обществе. Главной нарушительницей стала Дакота Джонсон в прозрачном платье от Gucci.

Даже если брать только самые известные имена, то список звезд, чьи наряды в 2025 и 2026 годах создавали эффект обнаженного тела, будет впечатляющим. Сабрина Карпентер (в наряде от не стареющего душой Боба Маки), Дженнифер Лопес (Jean-Louis Scherrer), Дженнифер Лоуренс (Givenchy), Чаппелл Рон (Mugler), Тейяна Тейлор (Schiaparelli), Хайли Бибер (Saint Laurent), Марго Роби (Chanel), Меган Ти Сталлион (Roberto Cavalli), Сидни Суини (Christian Cowan), Джулия Фокс (Dilara Findikoglu), Зои Кравиц (Saint Laurent), Деми Мур (Gucci), Хэлли Берри (LaQuan Smith), Дженна Ортега (Givenchy), Хайди Клум (Vetements).

Уровень наготы достиг максимума в скандале с женой Канье Уэста Бьянкой Цензори, которую в феврале 2025 года не допустили на церемонию вручения премии «Грэмми» из-за того, что под ее прозрачным платьем не было нижнего белья.

Рэпер Канье Уэст и модель Бьянка Цензори

Если же перечислять селебрити второго эшелона, список рискует стать бесконечным. Правда, если в прошлом афтершок от вида полуголой знаменитости мог длиться очень долго, то сейчас большинство голых платьев публика забывает чуть ли не на следующий день. Они стали привычными. Скандал превратился в стандарт.