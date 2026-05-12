В Кении выхаживают детеныша бегемота

Новорожденного бегемота, найденного в кенийском озере рядом с телом матери, спасли и передали под круглосуточную опеку в фонд Sheldrick Wildlife Trust. Детеныш по кличке Бампи, которому от роду всего несколько дней, не отходил от мертвой самки.

Первую ночь сирота провел в питомнике Найроби на молочном вскармливании, укутанный в одеяло. Позже вертолетом его доставили в заповедник Калуку у реки Ати, где он теперь находится в бассейне под постоянным присмотром. «Он очень ласковый и радуется, когда прижимается к кому-нибудь»,— говорят смотрители. Рядом содержат еще одного молодого бегемота, но животных держат раздельно. Обоих планируют выпустить в дикую природу, когда они подрастут.

В фонде предполагают, что мать могла погибнуть в территориальной схватке, защищая детеныша. Основанный в 1977 году Sheldrick Wildlife Trust известен тем, что выхаживает осиротевших слонов и носорогов.

Милена Двойченкова