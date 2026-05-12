Первый в Европе слоновник примет последнюю цирковую слониху Португалии

Две слонихи — Жюли из португальского цирка и Кариба, жившая одна в бельгийском зоопарке,— отправляются в заповедник Pangea на юге Португалии, первый в Европе центр для слонов, покинувших неволю.

Центр разместился на бывшем скотоводческом ранчо в Алентежу. На старте под вольеры отведено 28 гектаров с водоемами, со временем территорию расширят до 405 гектаров. Посетителей не пустят: приоритет — дать животным естественную среду и общение. «Слоны — одни из самых чувствительных созданий, у них сложные потребности, поэтому автономия и уход специалистов одинаково важны»,— пояснила Кейт Мур, управляющий директор Pangea.

Жюли привезли из ЮАР детенышем, с 1988 года она принадлежала цирку Виктора Уго Кардинале. После полного запрета диких животных в цирках, вступившего в силу в 2025-м, и смерти ее сородича директор добровольно договорился о передаче. «Это было непростое решение, но мы считаем его правильным для нее»,— сказал он. Более 70 слонов в Европе все еще содержатся в одиночных клетках или цирковых программах. Исследования показывают : в неволе самки живут в среднем 17 лет — против 56 на воле.

