Союз советских социалистических ремейков

Сегодня в России никого не удивить ремейками советской классики. А что насчет мирового кино? Насколько наши фильмы действительно известны, а сюжеты и вправду востребованы за рубежом, чтобы выступать источниками вдохновения для иностранных кинематографистов? Weekend вспомнил несколько примечательных примеров подобного.

Текст: Павел Пугачев

«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975, реж. Эльдар Рязанов) Ремейки: «Я люблю Новый год» (2015, реж. Радхика Рао, Винэй Сапру)

«Ирония судьбы в Голливуде» (2022, реж. Марюс Вайсберг) После предновогодней банной попойки герой пробуждается и обнаруживает себя в другом городе и чужой квартире. А там — бац! — и его судьба уже на пороге, кричит и ругается. С такого зачина стартует не только главный новогодний фильм советского и постсоветского человека, но и его неавторизованная индийская реплика — в Индии, кстати, как и в России, авторское право на сюжет не распространяется,— и совершенно легальный американский ремейк, снятый режиссером феерической комедии «Гитлер капут!» (2008). Сравнимой народной славы с попавшей в ментальный нерв лирической комедией Рязанова ни у одного из подражателей не получилось, но вышли вполне симпатичные ромкомы. Интересно, что действие обоих разворачивается в США, а в плане атмосферы и эстетики обе картины не имеют ничего общего с советским фильмом, взяв от него только контуры развития сюжета. Существует и северокорейская версия — «Желаем счастья» (2001), недоступная в сети, но, судя по пересказам редких очевидцев, повествующая о голодных 1990-х.

«Ловушка для одинокого мужчины» (1990, реж. Алексей Коренев) Ремейк: «Исчезнувшая в звездах» (2022, реж. Цуй Жуй, Лю Сян) Муж потерял жену во время совместного отдыха на курорте — и забил тревогу. Спустя некоторое время благоверная вернулась, но вот незадача: кажется, это другой человек, выдающий себя за нее. Что это: обман сознания? Вторжение похитителей тел? Чье-то хитроумное мошенничество? Романы и пьесы ироничного французского детективщика Робера Тома очень любили в СССР: все смотрели «Ищите женщину» (1983) с Софико Чиаурели и Леонидом Куравлевым по пьесе «Попугаиха и цыпленок» (1966), а ту же «Ловушку для одинокого мужчины» сначала поставили на радио — и вышел хит. В 1990-м сняли очаровательную и ни к чему не обязывающую кинокомедию с Николаем Караченцовым. И именно фильмом, а не самой пьесой-первоисточником вдохновились китайские кинематографисты, а потом сняли лихой детективный триллер «Исчезнувшая в звездах», который собрал полмиллиарда долларов в прокате. И сюжетно, и стилистически он имеет мало общего с фильмом Коренева — да даже практически ничего, но разгадка такого обращения проста: авторы просто выказали дань уважения фильму, увиденному ими в детстве.

«Мечте навстречу» (1963, реж. Михаил Карюков, Отар Коберидзе) Ремейк: «Кровавая королева» (1966, реж. Кёртис Харрингтон) Земляне получили послание от инопланетной цивилизации, а корабль гостей совершил аварийную посадку на Марсе. Так что наши космонавты отправляются на подмогу иноземцам. Обычно, говоря о влиянии советской фантастики на мировую культуру, вспоминают «Планету бурь» (1961) Павла Клушанцева, купленную Роджером Корманом и перемонтированную в два трэш-фильма, а годы спустя переоткрытую мастером спецэффектов Робертом Скотаком в качестве кладезя технологических находок. Куда меньшего внимания удостоен фильм «Мечте навстречу» — неограненный алмаз советского космокино, чрезвычайно недооцененный и способный и сегодня растрогать до слез задушевным футуризмом, музыкой Эдуарда Артемьева и песней «И на Марсе будут яблони цвести». В американском ремейке ничего этого нет: оставили кадры Марса (смешанные также с космическими планами из другого советского сай-фая — «Небо зовет», 1959) и общую событийную канву. Из примечательного: костюмы космонавтов американской версии напоминают форму экипажа «Энтерпрайза» из великого сериала «Звездный путь» (1966–1969), выход которого на телеэкраны состоялся спустя полгода после начала проката «Кровавой королевы». В космосе совпадений не бывает.

«Тринадцать» (1936, реж. Михаил Ромм) Ремейк: «Сахара» (1943, реж. Золтан Корда) Отряд отступающих бойцов находит колодец в пустыне. Радоваться особо нечему: воды совсем на донышке, так еще и противник, многократно превосходящий силой, наступает со всех сторон. Удивительный случай круговорота идей в природе. По легенде, Сталин посмотрел военную драму Джона Форда «Потерянный патруль» (1934) про отряд, лишившийся в пустыне своего командира и принявший опасный бой, и был впечатлен. За советскую версию этой истории, изрядно ее переработав, взялись кинодраматург Иосиф Прут и режиссер Михаил Ромм. Съемки были тяжелейшими, и сам будущий автор «Ленина в Октябре» (1937) и «Обыкновенного фашизма» (1965) считал эту работу малоудачной. Но она была продана за рубеж, в том числе и в США, где на ее основе выходец из Австро-Венгрии Золтан Корда снял ныне классический боевик с Хамфри Богартом. Вызывает вопросы тут только одно: почему, сделав фактически ремейк картины Ромма, авторы голливудской версии упомянули оригинал престранным титром: «На основе эпизода из советской фотопьесы “Тринадцать“». Но никто не обиделся.

«Фронтовые подруги» (1941, реж. Виктор Эйсымонт) Ремейк: «Три русские девушки» (1943, реж. Генри С. Кеслер, Федор Оцеп) Во время войны три молодые подруги добровольцами отправляются на фронт: не сражаться, но работать медсестрами в полевом госпитале. У одной из них большая любовь с раненым солдатом. Вышедший 19 мая 1941 года «оборонный фильм» (именно так в 1930–1940-е в советском кино называли военные драмы) с Зоей Федоровой и Андреем Абрикосовым в главных ролях не имел большого успеха в отечественном прокате, но получил Сталинскую премию и был показан в США. И за океаном в рамках ярко вспыхнувшей советско-американской дружбы лента получила уважительный ремейк. Так называемую Зимнюю войну с разумной политкорректностью заменили на оборону Сталинграда, а участие в создании картины приняли наши соотечественники: эмигрировавшие в 1930-е в США режиссер Федор Оцеп и его муза, актриса Анна Стэн, блиставшая на советском экране 1920-х и получившая в Штатах статус «русской Греты Гарбо». И ремейк, и оригинал получили благожелательную критику в США, но стоило идеологическим ветрам поменяться, как о «Трех русских девушках» и ряде других просоветских голливудских фильмов стало принято не вспоминать. Сегодня даже найти цифровую копию картины Оцепа непросто.

«Солярис» (1972, реж. Андрей Тарковский) Ремейк: «Солярис» (2002, реж. Стивен Содерберг) Психолог Крис Кельвин прибывает на космическую станцию для проверки местного экипажа, медленно сходящего с ума. Но вскоре выясняет, что виной происходящему не хрупкость ментального здоровья в условиях замкнутого пространства, а загадочная планета Солярис. Авторы американской адаптации «Соляриса» настаивали во всех промоматериалах, что это не ремейк знаменитого во всем мире шедевра Андрея Тарковского, а «новая экранизация одноименного произведения Станислава Лема». Но критиков и внимательных зрителей не обмануть. Впрочем, это все же не совсем ремейк, а своего рода диалог с фильмом Тарковского: вместо истории о поисках Бога и искупления режиссер «Секса, лжи и видео» (1989) Стивен Содерберг фокусируется на мелодраматической линии и эмоциональных переживаниях Кельвина, подменяя исповедь психотерапией. К слову, сам Лем не принял обе экранизации, настаивая, что писал совсем о другом. Уж точно не о любви.

«...А зори здесь тихие» (1972, реж. Станислав Ростоцкий) Ремейки: «А зори здесь тихие...» (2006, реж. Мао Вэйнин)

«Доблесть» (2009, реж. С.П. Джананатхан) Пять девушек под руководством мудрого и строгого командира оказываются в лесу, окруженные наступающим врагом. Одноименная повесть Бориса Васильева стала источником вдохновения не только для Станислава Ростоцкого и высокотехнологического экшен-ремейка его фильма от 2015 года с Петром Федоровым в главной роли, но и для ряда дивных адаптаций. Во-первых, в 2006 году китайские кинематографисты взяли российских актеров, растянули действие на 19 эпизодов — у нас показали сокращенную 12-серийную версию,— подключили к работе над сценарием самого писателя и сделали постановочно неловкую, но очень бережную экранизацию. Во-вторых, в 2009-м потрудились индийские кинематографисты. В их неавторизованном ремейке действие разворачивается в джунглях современной Индии. Курсантки и командир во время учений натыкаются на диверсантов, готовящихся сорвать запуск орбитального спутника. Бороться с негодяями приходится метательными ножами, песнями, танцами, бесконечными автоматными очередями и базукой в нежных девичьих руках. Стоит ли уточнять, какую из этих версий венчает хеппи-энд?