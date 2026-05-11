Артур Миллер считал союз с Мэрилин Монро ошибкой

В свет вышла книга «The Arthur Miller Tapes: A Life In His Own Words» («Записи Артура Миллера: Жизнь его собственными словами») — в ней опубликованы ранее не издававшиеся беседы драматурга с биографом Кристофером Бигсби.

В разговорах, которые велись почти 30 лет, Миллер откровенно рассказал о браке с Мэрилин Монро (1956–1960). Он признался, что уже через несколько месяцев понял: брак — ошибка. По словам Миллера, Монро искала в муже «отца, любовника, друга и агента», а мысль о ребенке считала «дополнительной проблемой».

Драматург описывал психологическое состояние актрисы как крайне уязвимое. Он вспоминал, как однажды вызвал врачей из-за передозировки лекарств. Миллер признавал: ему казалось, что «смерть всегда лежала на ее плечах». Отношения ухудшились во время съемок фильма «Неприкаянные» (1961) — к тому моменту брак фактически распался. Записи также затрагивают темы славы, неуверенности Миллера в себе и его взглядов на коммунизм.

Милена Двойченкова

«Когда я была маленькой, никто не говорил мне, что я красива. Всем маленьким девочкам нужно говорить, что они красавицы, даже если это не так»&lt;br>1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе родилась Норма Джин Мортенсон (при крещении Бейкер) — будущая звезда Голливуда Мэрилин Монро. Девочка стала третьим ребенком киномонтажницы студии RKO Pictures Глэдис Перл Бейкер (в девичестве Монро), биологический отец актрисы неизвестен. Впоследствии Мэрилин Монро вспоминала, что мать показывала ей фотографию коммивояжера Чарльза Стэнли Гиффорда, похожего на актера Кларка Гейбла, и называла его отцом девочки

«Я просто маленькая девочка в большом мире, которая пытается найти свою любовь»&lt;br>Когда девочке было всего две недели, мать отдала ее в семью Иды и Альберта Болендеров, которые жили по соседству с бабушкой Нормы Джин. У приемных родителей она прожила до семи лет, после чего Глэдис забрала дочь и переехала с ней в собственный дом. Однако всего через несколько месяцев Глэдис, у которой наблюдались проблемы с психикой, попала в психиатрическую клинику, а Норму Джин забрала подруга матери Грейс Мак-Ки

«Каждая девушка никогда не должна забывать, что ей не нужны те, кому не нужна она»&lt;br>По воспоминаниям Мэрилин Монро, именно Грейс Мак-Ки, ставшая официальным опекуном девочки, впервые сказала о том, что та когда-нибудь станет кинозвездой. Вместе с Грейс будущая актриса впервые побывала в кинотеатре, начала пользоваться косметикой. Однако когда Норме Джин было девять лет, Грейс вышла замуж, и в том же году девочку отправили в приют. В последующие семь лет ей предстояло пережить возвращение в семью Грейс, сексуальные домогательства отчима, переезд к дальней родственнице и снова жизнь в приемной семье

«Глядя в ночное небо, я думала, что, наверное, тысячи девушек точно так же, как я, сидят в одиночестве и мечтают стать кинозвездами. Но меня это не беспокоило. Моя мечта не могла сравниться ни с чьей другой»&lt;br>Во время учебы в школе Норма Джин познакомилась с Джеймсом Эдвардом Догерти, и, когда в 1942 году семья Грейс решила переехать в Западную Виргинию, молодые люди поженились. 16-летняя Норма Джин бросила школу и переехала к мужу, однако год спустя Догерти нанялся в торговый флот, а девушка вынуждена была устроиться на авиационный завод. В 1944 году она познакомилась с армейским фотографом Дэвидом Коновером, после чего началась карьера Нормы Джин в качестве модели&lt;br>На фото: c голливудским продюсером Джорджем Джесселом

«Женская привлекательность только тогда сильна, когда она естественна и стихийна»&lt;br> В 1945 году Норма Джин, носившая тогда фамилию Догерти, стала приобретать популярность как модель агентства Blue Book Modeling в Лос-Анджелесе. Год спустя она получила предложение поработать статисткой на киностудии 20th Century Fox, тогда же и появился знаменитый псевдоним актрисы — Мэрилин Монро

«Каждый является звездой и заслуживает право на сияние»&lt;br> Начавшаяся кинокарьера Мэрилин Монро положила конец ее браку с Джеймсом Догерти — пара развелась в сентябре 1946 года. Дальнейшая личная жизнь актрисы постепенно стала объектом пристального внимания журналистов

«В девушке должны быть красивы две вещи — это взгляд и губы, потому что взглядом она может влюбить, а губами доказать, что любит»&lt;br> В конце 1940-х годов Мэрилин Монро появилась в эпизодических ролях в фильмах «Скандальная мисс Пилгрим», «Опасные годы», «Скудда-У! Скудда-эй!», а в картине «Хористки» начинающая актриса впервые говорила на экране и пела. В дальнейшем Монро получила семилетний контракт со студией 20th Century Fox и роль в фильме «Асфальтовые джунгли» (1950)

«Мудрая девушка знает свои рамки. Умная девушка знает, что их у нее нет»&lt;br> В 1953 году в США вышел новый мужской журнал под названием Playboy с Мэрилин Монро на обложке. Основатель журнала Хью Хефнер (на фото) поместил на его страницы фотографии обнаженной актрисы, которые были сделаны еще в 1949 году Томом Келли и впоследствии выкуплены Хефнером

«Я эгоистичная, нетерпеливая и неуверенная в себе. Я совершаю ошибки, могу выйти из себя и порой со мной трудно справиться. Но если вы не можете общаться со мной, когда я в плохом расположении духа, то не заслуживаете моего общества и в хорошем»&lt;br> В 1954 году Мэрилин Монро получила награду «Самая популярная актриса», а в следующем году создала собственную корпорацию «Marilyn Monroe Productions»

«Часто бывает вполне достаточно просто быть с кем-то. Не обязательно прикасаться друг к другу, говорить о чем-то. Достаточно просто чувствовать связь между вами двумя, чувствовать, что ты не одинок»&lt;br> В январе 1954 году Мэрилин Монро вновь вышла замуж — за бейсболиста Джо Ди Маджо (на фото), однако их брак продлился меньше года. Между тем Ди Маджо, который безумно ревновал актрису ко всем окружающим мужчинам, оказался единственным возлюбленным Монро, пришедшим на ее похороны

«Дайте женщине пару хороших туфель, и она покорит мир!»&lt;br> По словам самой Мэрилин Монро, несмотря на ее огромную популярность в 50-е годы, режиссеры в первую очередь видели в ней красивую, сексапильную женщину, а не актрису. Названия фильмов, в которых снималась Монро, говорят сами за себя: «Любовное гнездышко» (1951), «Мы не женаты!» (1952), «Как выйти замуж за миллионера» (1953), «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953), «Займемся любовью» (1960)

«Я согласна жить в мире, которым правят мужчины, до тех пор, пока могу быть в этом мире женщиной»&lt;br> Пожалуй, одной из самых известных работ Мэрилин Монро стала роль солистки женского оркестра Душечки из музыкальной комедии «Некоторые любят погорячее» («В джазе только девушки», 1959, кадр на фото)

«Все мужчины одинаковы. А разные лица у них только для того, чтобы женщины могли их различать»&lt;br> В июне 1956 года Мэрилин Монро вышла замуж в третий раз — за драматурга Артура Миллера (на фото), с которым познакомилась еще в 1950 году. Этот брак, продлившийся до начала 1961 года, стал самым длинным для актрисы. Монро всегда хотела иметь детей, забеременеть ей удалось только в браке с Миллером, но эта беременность оказалась внематочной

«Карьера — это прекрасно, но она не сможет согреть вас в холодную ночь»&lt;br> В 1960 году Мэрилин Монро удостоилась собственной звезды на «Аллее славы» в Голливуде

«Учитесь быть хорошим другом, учитесь уважать своих друзей. Всегда помните, что друзья помогут вам в трудную минуту быстрее, чем семья. Не забывайте, что они будут заботиться о вас, несмотря ни на что»&lt;br> На фото: Мэрилин Монро и актер, будущий президент США Рональд Рейган (1959)

«Умная девушка целует, но не любит, слушает, но не верит и уходит до того, как ее оставили»&lt;br> В 1961 году Мэрилин Монро познакомилась с будущим президентом США Джоном Кеннеди (на фото справа). В прессе неоднократно ходили слухи об их романе, а также о связи актрисы с братом президента Робертом Кеннеди (слева)

«Я точно знаю, что никогда не буду счастливой, но я могу быть веселой»&lt;br> Последним фильмом с участием Мэрилин Монро стала картина «Неприкаянные» (1961), получившая негативные отзывы критиков. Самой актрисы не стало в 1962 году: она была найдена мертвой в собственном доме в ночь с 4 на 5 августа. В руке Монро была зажата телефонная трубка, а на кровати и туалетном столике найдено множество упаковок от снотворного и других таблеток&lt;br> На фото: полиция и журналисты около дома Мэрилин Монро 5 августа 1962 года

«Как неправильно, если женщина ждет человека, чтобы построить мир своей мечты, а не создает его сама»&lt;br> Мэрилин Монро не оставила предсмертной записки, а в полицейском отчете в качестве причины смерти значится: «Вероятно, самоубийство». На сегодняшний день, помимо самоубийства и передозировки снотворного, существуют несколько версий о причинах смерти актрисы: убийство, совершенное мафией; убийство спецслужбами США по приказу Джона Кеннеди; ошибка психоаналитика, прописавшего Монро несовместимые лекарства

