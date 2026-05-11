Артур Миллер считал союз с Мэрилин Монро ошибкой

В свет вышла книга «The Arthur Miller Tapes: A Life In His Own Words» («Записи Артура Миллера: Жизнь его собственными словами») — в ней опубликованы ранее не издававшиеся беседы драматурга с биографом Кристофером Бигсби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cambridge University Press Фото: Cambridge University Press

В разговорах, которые велись почти 30 лет, Миллер откровенно рассказал о браке с Мэрилин Монро (1956–1960). Он признался, что уже через несколько месяцев понял: брак — ошибка. По словам Миллера, Монро искала в муже «отца, любовника, друга и агента», а мысль о ребенке считала «дополнительной проблемой».

Драматург описывал психологическое состояние актрисы как крайне уязвимое. Он вспоминал, как однажды вызвал врачей из-за передозировки лекарств. Миллер признавал: ему казалось, что «смерть всегда лежала на ее плечах». Отношения ухудшились во время съемок фильма «Неприкаянные» (1961) — к тому моменту брак фактически распался. Записи также затрагивают темы славы, неуверенности Миллера в себе и его взглядов на коммунизм.

Милена Двойченкова