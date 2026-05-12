Росписи Климта в Бургтеатре впервые открыли для посетителей

Венский Бургтеатр впервые более чем за сто лет открыл широкой публике доступ к ранним потолочным росписям Густава Климта. До августа ценители могут подняться на реставрационные леса и рассмотреть вблизи десять картин маслом, расположенных на высоте 18 метров.

Полотна приводят в порядок из-за повреждений водой. Коммерческий директор театра Роберт Бойтлер уточнил, что в проект вложили несколько сотен тысяч евро. «Все очищается вручную очень тонкими ватными палочками и конденсированной водой»,— пояснил он, добавив, что расчистка самой большой работы площадью около 35 кв. м требует огромного терпения.

Эти сцены из истории театра Климт создал в 1886–1888 годах вместе с братом Эрнстом и другом Францем фон Мачем. Для 24-летнего художника это был первый крупный заказ. На одной из фресок запечатлен единственный известный автопортрет мастера: он изобразил себя с коллегами позади королевы Елизаветы I на представлении «Ромео и Джульетты».

Посетители отмечают, что ранние работы предвосхищают зрелый стиль автора «Поцелуя». Специальные экскурсии с гидом продлятся до демонтажа лесов, билет стоит €25.

Милена Двойченкова