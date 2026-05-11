Интеллект связал математические и музыкальные таланты

Между математическими и музыкальными способностями существует отчетливая положительная связь, но она почти полностью объясняется общим уровнем интеллекта. Это выяснили исследователи, изучив 170 взрослых с разным бэкграундом.

В эксперименте участвовали математики, музыканты и люди без выраженных талантов в обеих сферах. У всех оценили чувство ритма, умение различать фальшивые ноты и мелодические нюансы, а также базовые арифметические навыки и знание высшей математики. Интеллект измеряли по вербальной, графической и числовой шкалам.

Изначально математические и музыкальные показатели демонстрировали умеренные и сильные корреляции, однако когда в модель добавили фактор интеллекта, связь между способностями стала статистически незначительной. Единственным исключением оказалось восприятие ритма — оно с IQ не коррелировало. Авторы работы заключили, что именно интеллект выступает общим знаменателем, объединяющим успехи в математике и музыке.

Милена Двойченкова