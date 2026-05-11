Маскулинные привычки ускоряют разрушение планеты

Международная группа ученых пришла к выводу, что определенные модели мужского поведения вносят непропорционально большой вклад в глобальное потепление. Углеродный след мужчин заметно выше: во Франции объем выбросов от использования транспорта и мясного рациона у них на 26% превышает показатель женщин. Они реже меняют привычки, опасаясь, что экологичный образ жизни подорвет их маскулинность.

Мужчины доминируют в самых разрушительных для экологии секторах — добывающей отрасли, химпроме и ВПК. Климатическое отрицание у сторонников правых взглядов часто сопровождается мизогинией. Однако авторы подчеркивают: проблема не в биологии, а в доминирующих представлениях о мужественности, наиболее выраженных у элит Глобального Севера. Профессор Джефф Хирн заметил: «Поразительно, что этот аспект почти не учитывается в политических инициативах устойчивого развития».

Милена Двойченкова