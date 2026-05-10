От Олимпа до Химеры

Корреспондент Weekend побывала на маршруте дважды — каждый раз своими ногами, с палаткой и рюкзаком: пять лет назад прошла его западную часть, а этой весной — восточную, и теперь делится тайными знаниями о крутых подъемах и внезапных поворотах тропы.

Текст: Марина Шимадина

Обычно думают, что Турция — это банальный пляжный all inclusive. Но этой стране есть что предложить и в набирающем популярность направлении outdoor. В частности, это знаменитая Ликийская тропа — один из самых популярных и красивых трекингов в мире. Здесь открывается совершенно другая Турция — глубинная, аутентичная, с невероятной природой и древней историей.

Ликийская тропа тянется почти 700 км вдоль средиземноморского побережья Турции от Фетхие до Антальи по территории древнего Ликийского государства, входившего в состав Римской и Византийской империй. Ликийцы имели свой язык и алфавит, чеканили монету, занимались торговлей и не брезговали пиратством. А в «Илиаде» Гомера неоднократно упоминались как союзники троянцев. Маршрут по этому краю создала в 1999 году британская путешественница Кейт Клоу. Сейчас по нему ежегодно проходят около 30 тыс. человек.

Чем привлекает Ликийская тропа

Во-первых, исторический контекст. На нитку маршрута нанизаны осколки античной цивилизации: портовый Фазелис, прошитый реками и каналами Олимпос, утопающая в песках Патара, ушедшая под воду Кекова и Мира, известная как родина святого Николая.

Во-вторых, климат и природа. Сочетание моря и гор, сосновых лесов и фруктовых садов, многокилометровых пляжей, бирюзовых бухт и глубоких каньонов — это бинго. Лучшее время для путешествий — апрель-май и сентябрь-октябрь, когда нет жары. Весной можно любоваться цветением мимозы и апельсинов, а осенью — купаться в еще теплом море.

В-третьих, доступность и вариативность. Чтобы пройти всю тропу за один раз, понадобится примерно месяц. Но большая часть маршрута идет вдоль побережья с хорошо развитой инфраструктурой, так что начать и закончить путь возможно в любом месте, выбрав подходящий по длине и сложности отрезок.

Откуда начать

Для начинающих подойдет западный участок, от Фетхие до Патары: там более простой рельеф и больше населенных пунктов, где можно остановиться на ночлег. Путь начинается от местечка Олюдениз — местной Мекки парапланеризма. Тут можно совершить полет с горы Бабадаг, откуда открываются сногсшибательные виды. Маршрут сначала идет по древней римской дороге с местами сохранившейся кладкой, потом по узкой тропе над морем. Но указатели и специальная маркировка на камнях и деревьях не дадут вам заблудиться. По дороге попадаются деревеньки, где можно перекусить вкуснейшими турецкими гёзлеме (тонкими лепешками с сыром или другими наполнителями) и при желании переночевать в гостевых домах или кемпингах — правда, в высокий сезон бронировать лучше заранее.

На этом участке особенно запоминается Долина Бабочек — заповедная бухта с отвесными скалами, куда можно попасть либо на лодке по морю, либо спускаясь по веревкам. Помимо бабочек ее облюбовала коммуна хиппи и берет деньги за вход на пляж. Такая же растаманская атмосфера царит в поселке Кабак с многочисленными кемпингами. Поражает своими размерами дикий пляж длиной 18 км, где есть настоящие песчаные дюны. Рядом находится древний ликийский город Патара, превращенный в музей под открытым небом — с улицами, термами, храмами, театром и некрополем, где можно провести целый день.

Центральная часть тропы проходит через курортные городки Каш и Демре, где можно отдохнуть в ресторанчиках, сплавать на корабле или на байдарках к руинам затонувшего города Кековы, взглянуть на ликийские гробницы и храм Святого Николая в Мире, а также посетить Музей ликийских цивилизаций.

Восточная часть, от Антальи до маяка Гелидония, более сложная, частично проходит по горам, где нет жилья и придется ночевать в палатках. Но тут есть два варианта маршрута. Можно идти по горам с посещением живописного каньона Гёйнюк, где устраивают сплавы на лодках или просто в спасжилетах, и восхождением на вершину Тахталы (2365 м), которую в древности называли Олимпом. Тут даже летом прохладно, до июня на вершине лежит снег, а на склонах растут реликтовые ливанские кедры. Этот путь довольно труден и требует хорошей физической формы. Впрочем, подняться на гору в качестве экскурсии можно и по канатной дороге — кстати, одной из самых длинных в Европе. А для трекинга выбрать более комфортный путь вдоль побережья. Тут вас ждут древние города Фазелис и Олимпос, заповедный пляж в Чиралы, где откладывают яйца морские черепахи Caretta caretta, а еще — горящие скалы на горе Янарташ. Это уникальное природное явление, выход горючего метанового газа, конечно, окружено легендами. Древние считали, что здесь герой Беллерофонт поразил чудовище Химеру, и языки пламени из ее пасти до сих пор вырываются из-под земли, поэтому это место называется «огнями Химеры».

«Огни Химеры»

«Огни Химеры»

Фото: Марина Шимандина, Коммерсантъ

В общем, какой бы участок маршрута вы ни выбрали, впечатлений будет море, вернетесь домой с горящими глазами и пиратским загаром, как Индиана Джонс. Подробный трек маршрута можно легко найти и скачать в интернете. Идти по тропе вполне безопасно — многие путешествуют парами или в одиночку. Но если вы пока не готовы к соло-походам в духе Федора Конюхова, есть масса компаний, предлагающих готовые туры по Ликийской тропе. Некоторые даже предлагают везти ваши рюкзаки на машине, так что дорогу осилит даже начинающий.