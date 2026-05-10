Жизнь и смерть главного олигарха царской России

Его застрелили весной 1918-го. Убийство не было раскрыто. Жизнь человека в молодой Советской России мало чего стоила, даже если речь шла о хозяине громадной деловой империи, одном из богатейших людей страны.

Текст: Алексей Алексеев

Из Иркутска в Москву

В первом издании Большой советской энциклопедии есть статья, которая начинается так: «ВТОРОВ, Николай Александрович (1866–1917), один из крупнейших организаторов капиталистической промышленности дореволюционной России». В статье также упоминается, что он нажил «громадные капиталы на военном производстве». Год смерти был указан неверно, правильно — 1918.

Фундамент деловой империи Второвых заложил Александр Федорович Второв. В возрасте 21 года он приехал в Иркутск из захолустного города Луха Костромской губернии (в наше время — поселок в Ивановской области). В Иркутске он занялся торговлей и быстро разбогател. Есть несколько версий того, как Александр Второв накопил первоначальный капитал. По одной — помог деньгами тесть, купец, владелец золотых приисков Яков Малков. По другой — Александр Второв сначала работал ямщиком, да как-то подвозил купца с большими деньгами — и поживился. Но в первом случае возникает вопрос: почему купец Малков отдал дочь за нищего вдовца с сыном от первого брака? А вторую историю, с ограблением купца ямщиком, в России тех лет рассказывали чуть ли не про каждого второго преуспевшего в бизнесе. В Иркутске он наладил поставки тканей с Нижегородской ярмарки. Дело расцвело.

Дальше были магазины, фабрики, склады в Иркутске, Томске, Барнауле, Бийске, Екатеринбурге, Сретенске, Верхнеудинске (сейчас — Улан-Удэ), Троицкосавске (сейчас — Кяхта), Чите. Кроме тканей в его магазинах продавали одежду, обувь, галантерею, меха. «Второвские пассажи», здания которых сохранились в нескольких сибирских городах,— полноценные предшественники универсальных магазинов — универмагов.

В конце XIX века глава семейства приехал в Москву. Первый московский адрес Второвых — Сивцев Вражек, дома 44–46. По современной нумерации — дом 30, строение 1. Александр Федорович указывал этот адрес как свое место жительства, здесь же располагалась контора его товарищества. На участке был построен еще один дом — для сдачи квартир внаем. Главное строение одно время снимал Сергей Рябушинский, совладелец Банкирского дома братьев Рябушинских. А в середине XIX столетия в этом доме недолгое время жил Сергей Аксаков. В гостях у него часто бывал Николай Гоголь и другие заметные люди того времени. С 1984 по 2004 год в здании действовал дом-музей Аксаковых.

Первое московское владение семейства Второвых (Сивцев Вражек пер., д. 30, стр. 1)

Кроме дома в Москве у Александра Второва было две дачи в Сокольниках, в Ростокинском проезде (одна снесена перед московской Олимпиадой 1980 года, вторая — в 2023 году).

На рубеже XIX и XX веков Александр Второв основал Товарищество А.Ф. Второва с сыновьями. Старшему сыну (от первого брака), Николаю, доверил дела в Томске, младшему, Александру, в Иркутске. Видимо, дела семейного бизнеса в Сибири шли хорошо, так как в 1906 году Николай Второв стал москвичом. Он снимал жилье в паре минут ходьбы от отцовских владений — в Староконюшенном переулке. Сначала — в доходном доме княгини Козловской (дом 43, по современной нумерации — 33, с тех пор сильно реконструирован). Затем переехал в пределах переулка в особняк купца Николая Казакова, построенный архитектором Карлом Гиппиусом, автором оформления «китайского дома» — чайного магазина Сергея Перлова на Мясницкой улице. В доме, который тогда носил номер 31, а сейчас 23, сейчас располагается посольство Канады.

В адресных книгах тех лет Николай Александрович записан так: «директор Товарищества Ново-Костромской мануфактуры Н.Н. Коншина, член Московского клуба автомобилистов и Общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам гимназии И. и А. Медведниковых». Классическая гимназия Медведниковых была одной из лучших в Москве, частично сохранив свои традиции и после октября 1917 года. В настоящее время в этом здании находится учебный корпус школы №1529 им. А.С. Грибоедова.

Приумножение наследства

В 1911 году Александр Второв скончался в Москве. Его состояние оценивали в то время в 18 млн руб. Николай унаследовал почти половину — 8 млн, и сумел с толком распорядиться деньгами. Перед началом Первой мировой войны его состояние было уже на порядок больше и превышало 60 млн руб. Годовая прибыль в 1916–1917 годах составляла 100–150 млн руб.

Если отец в первую очередь занимался торговлей, то сын активно вкладывал деньги в индустрию. Золотопромышленные компании, металлургические и машиностроительные заводы, химические предприятия, угольные шахты, производство стройматериалов... Интересовался он и высокими технологиями — приобрел Товарищество фабрики броможелатиновых пластинок и других фотографических принадлежностей «Победа» (здание фабрики на Новой Басманной улице не сохранилось).

Деловым успехам Николая Второва в определенной мере способствовала Первая мировая война — военные заказы и конфискация немецкой собственности. Фабрики и заводы на берегу Москвы-реки, принадлежавшие торговому дому «Байер Ф. и К», перейдя к Николаю Второву, были превращены в снаряжательные заводы «А» и «О», и производили снаряды и гранаты, в том числе с удушливыми газами. Правление предприятия находилось в здании Торгового дома Арманд (современный адрес — Старая площадь, 6, стр. 1).

В здании Торгового дома Арманд находилось правление второвского предприятия, которому принадлежали два завода боеприпасов (Старая площадь, 6, стр. 1)

Банк «И.В. Юнкер и Ко» после конфискации сначала достался банкиру Дмитрию «Митьке» Рубинштейну. В 1916 году Рубинштейн был арестован по подозрению в пособничестве неприятелю, а банк перешел к Николаю Второву, который переименовал его в Московский промышленный банк (здание бывшего банка и торгового дома «И.В. Юнкер и К» находится по адресу: Кузнецкий Мост, 16/5, стр. 1).

В этом здании располагался принадлежавший Второву Московский промышленный банк (Кузнецкий Мост, 16/5, стр. 1)

Тогда же для снабжения оборонной промышленности высококачественной сталью в подмосковном дачном поселке Затишье был создан первый в России электрометаллургический завод общества «Электросталь». Второву принадлежал контрольный пакет акций общества. Рядом с электрометаллургическим заводом был построен третий второвский снаряжательный завод. В советское время он выпускал «Катюши», производил топливо для ядерных реакторов. Современное название предприятия — АО «Машиностроительный завод». А тогда вокруг созданных Второвым заводов вырос город Электросталь. В 2002 году там был установлен памятник основателю города Николаю Второву.

Памятник основателю города Николаю Второву в Электростали

Для обеспечения армии грузовиками и выпуска легковых автомобилей в Тюфелевой роще началось строительство Московского автомобильного завода Товарищества на паях «Кузнецов, Рябушинские и К» (АМО). Хотя фамилия Второва и не значится в названии товарищества, он был одним из пайщиков предприятия. В 1918 году недостроенный завод был национализирован, закончен, несколько раз менял название: Первый государственный автомобильный завод (бывший АМО), Завод имени Сталина (ЗИС), Завод имени Лихачева (ЗИЛ). В XXI веке завод прекратил существование.

В 1912 году на базе обанкротившегося «Торгового дома К. Тиль и К» было создано Московское акционерное общество «Поставщик». Николай Второв был одним из его акционеров. Во время войны «Поставщик» выполнял заказ на пошив военной формы — шинелей, кожаных курток, сапог. Существует яростно отстаиваемая одними историками и яростно оспариваемая другими теория о том, что первые головные уборы, вошедшие в историю как буденновки, были сшиты еще в 1916 году на этом предприятии.

Рабочий адрес и домашний адрес

Перед самой войной, в 1912 году, на Варварской площади открылся построенный Николаем Второвым вместе с братом Александром и сыном Борисом комплекс зданий «Деловой двор» — кстати, одно из первых железобетонных зданий в Москве.

Выражаясь современным языком — бизнес-центр, по меркам своего времени громадный — с выставочными пространствами, конторами, складами под аренду. В «Деловом дворе» находился и рабочий кабинет Николая Второва.

Год спустя в составе комплекса была запущена одноименная гостиница на 350 номеров с «дешевыми ценами»: электрическое освещение, горячая и холодная вода и телефон в каждом номере. Проживание стоило от 1 руб. 75 коп. до 8 руб. 50 коп. в сутки (в переводе на современные деньги — примерно от 3 тыс. до 13,5 тыс. руб.).

Реклама «Делового двора» в газете, ранее 1917

В советское время в здании располагались различные учреждения, в настоящее время — это бизнес-центр «Дом металлургов» (Славянская площадь, дом 2/5/4, стр. 2).

В 1913–1915 годах Николай Второв построил, а затем, как принято было выражаться, подарил жене, то есть записал на супругу, чтобы не потерять в случае банкротства, особняк на Спасопесковской площади (современный адрес — Спасопесковский переулок, дом 10). В 1920-е там жили наркоминдел Георгий Чичерин и его сотрудники. С 1933 года в здании располагается резиденция посла США, получившая неофициальное название «Спасо-хаус». «Бал весны», устроенный послом Уильямом Буллитом в апреле 1935 года, произвел сильное впечатление на одного из гостей — Михаила Булгакова. Принято считать, что на описание бала у Сатаны в романе «Мастер и Маргарита» повлияло увиденное Булгаковым на этом приеме.

Николай Второв был застрелен, согласно разным источникам, то ли в кабинете «Делового двора», то ли в фойе своего особняка на Спасопесковской. Дата убийства в разных источниках также варьируется — 20 апреля, 4 мая, 5 мая, 21 мая. Стрелял якобы внебрачный сын, просивший денег то ли на учебу, то ли на оплату карточного долга. Есть и версия, что убийцу подослали большевики. А еще существует мнение, что убийство было инсценировано, поскольку Второв сбежал из Советской России с большой суммой денег. Стрелявший покончил с собой, но личность его не установлена — расследовать обстоятельства убийства никто не стал.

Николая Второва похоронили при большом скоплении народа на кладбище Скорбященского монастыря. В 1930 году кладбище было ликвидировано. Сейчас на его месте Новослободский парк.