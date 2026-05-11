Игра «на влет»
Каким получился сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским
Бывший профессиональный теннисист Игорь Стрельников (Данила Козловский) работает тренером и ищет одаренных детей по всей России, мечтая вывести их в высшую лигу. Когда-то мужчина покинул спорт из-за панических атак неизвестного происхождения, и теперь, спустя много лет, он хочет исправить ошибки юности и воспитать бесстрашного молодого спортсмена. Поездки в поисках потенциальной звезды тенниса занимают очень много времени, и жена Стрельникова (Светлана Иванова) из-за этого обижена на мужа. Однако гениального ребенка, как ни странно, герой находит в Москве, прямо под боком.
Катя (Полина Гухман) — девочка из простой семьи, которая вынуждена была бросить теннис из-за финансовых проблем. Однако она периодически приезжает на частные корты столицы, притворяясь новичком, чтобы играть с состоятельными любителями тенниса на деньги. На одном из таких турниров ее и замечает Стрельников. Катя поначалу не верит своей удаче, да ей и не до тенниса совсем: по неизвестной причине 17-летняя девушка страдает периодической потерей зрения. Во время сильного психологического напряжения зрение может пропасть на 20–30 минут, а потом восстановиться. Врачи не понимают, что с Катей, но делают прогнозы о том, что если так будет продолжаться, то она может потерять зрение через полтора года. Спасти здоровье Кати может только дорогостоящая операция, на которую спортсменка хочет накопить, вернувшись в профессиональный теннис.
Команду создателей сериала консультировал президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев, который на презентации проекта обратился к зрителям: «Для меня огромная честь находиться здесь вместе с вами. Подтвержу, что сериала в таком формате не было никогда. И мне даже немного обидно, потому что за прошлый год у нас было 686 турнирных побед и мы играли в 102 странах мира. Я пересмотрел все фильмы об этом виде спорта, но еще ни разу никто не показал нутро тенниса, его психологию. Я думаю, что “Первая ракетка” — это первый большой шаг для понимания и настоящего рассказа для зрителей о том, какой это вид спорта. Я благодарен и восхищаюсь».
«Первая ракетка», судя по первой серии, и правда довольно динамичный и затягивающий сериал, не лишенный, правда, определенных клишированных сюжетных ходов. Кажется, в любой истории про спорт или балет всегда будут завистники, пытающиеся строить козни и стащить ваши кроссовки или пуанты перед тренировкой, и талантливая героиня, которая не очень заинтересована, чтобы свой талант реализовать, поэтому ее нужно хорошенько в этом убедить. Полина Гухман играет роль девочки одаренной, но обремененной бытовыми проблемами и не очень понимающей семьей: отец в разводе и участия в жизни дочери не принимает, мать вместо того, чтобы обеспечивать детей (у Кати есть еще маленький брат), тратит последние деньги дочери на новые наряды. Когда уж здесь думать о спорте?
Исполнитель главной роли Данила Козловский несколько лет был в опале, не снимался в российском кино и был вынужден даже временно уйти из театра, где служил. В 2023 году Малый драматический театр — Театр Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге был опечатан Роспотребнадзором и прокуратурой из-за нарушений пожарной безопасности, а спектакли с участием актера переносились на фоне требований проверить его на дискредитацию ВС РФ. Кинопроекты с актером, такие как «Бар “Один звонок”», например, который в последний момент был исключен из программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», несколько лет пылились на полке и были запрещены к показу. А в «Летучем корабле» Ильи Учителя фамилию Козловского просто убрали из титров.
Очевидно, актер нашел рычаги для того, чтобы вернуться в российскую киноиндустрию (случай, надо сказать, редкий) — «Бар “Один звонок”» все же вышел в октябре 2025 года. Фильм Марюса Вайсберга «Уволить Жору» с Козловским в главной роли, снятый четыре года назад, также вышел в прокат в феврале 2026-го. Получается, что история про теннис стала первым проектом актера после возвращения в российское кино. Съемки проходили с сентября 2025 года по март 2026-го, частично в Дубае.
И если ранее проект назывался «Игра на вылет», то для Козловского «Первая ракетка» явно стала игрой «на влет».