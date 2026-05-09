Петербургская Port Art Fair объявила участников нового выпуска

Ярмарка современного искусства Port Art Fair в четвертый раз пройдет на площадке «Севкабель Порта» с 21 по 24 мая. В этом году проект получил рекордные 1500 заявок на участие — от художников и галерей со всей России. По итогам отбора, который впервые проходил с участием экспертного совета в составе галериста Ольги Профатило, коллекционера Сергея Лимонова и кураторов Алексея Масляева и Ильи Крончева-Иванова, к участию допустили 97 участников.

В программу вошли 48 галерей, 44 независимых художника и пять участников новой секции «Диджитал», появившейся в этом году. Конкурс среди независимых художников составил около 32 человек на место. География участников охватывает более 15 городов — Петербург, Москву, Казань, Кемерово, Сочи и другие. Среди галерей — Artstory, Центр современной культуры «Смена», Школа дизайна НИУ ВШЭ, галерея «Будущее» и многие другие; среди самоорганизаций — «Паразит», «Поляна», Bad Gallery и Hovard Art Foundation.

Тема четвертой Port Art Fair — blank: чистый лист как отправная точка, которую каждый участник и зритель наполняет собственными смыслами.