ИИ раскрыл, чей портрет на самом деле подписан именем Анны Болейн
Компьютерный анализ двух рисунков Ганса Гольбейна Младшего показал, что знаменитый виндзорский эскиз, веками считавшийся портретом Анны Болейн, на самом деле изображает ее мать, а подлинное лицо казненной королевы скрывается на холсте с пометкой «Неизвестная женщина».
Исследователи из Брэдфордского университета обучили нейросеть сравнивать черты лиц на более чем 80 работах художника. Женщина с рыжеватыми волосами, чей профиль традиционно приписывали Болейн, визуально сблизилась с портретами Элизабет Говард — матери Анны. В то же время безымянная модель попала в группу с родственницами королевы по линии Говардов. Ученые предполагают, что путаница возникла еще в XVIII веке из-за ошибочных подписей. «Мы ничего не утверждаем окончательно, но, надеюсь, начнется более широкая дискуссия»,— отметила независимый эксперт Карен Дэвис.
Историк искусства Бендор Гросвенор отнесся к методу скептически и назвал попытку изучать старые рисунки как фотографии «академически полной чушью». В Королевской коллекции, где хранятся эскизы, заявили, что приветствуют дальнейшие дебаты.
Внешность Анны Болейн остается загадкой: ее казнили в 1536 году, и ни одного прижизненного портрета не сохранилось. Гольбейн работал при дворе Генриха VIII и оставил лучшие портреты тюдоровской эпохи, однако достоверность многих подписей к его работам до сих пор вызывает вопросы.