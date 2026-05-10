В MIT создали программу для проверки звука будущих скрипок

Мастера по изготовлению скрипок смогут оценивать тембр будущего инструмента еще на этапе проектирования благодаря компьютерной модели, разработанной инженерами Массачусетского технологического института (MIT). Симуляция реалистично воспроизводит звук струн и позволяет оценивать влияние материалов и геометрии на звучание.

В отличие от распространенных программ, собирающих звучание из тысяч готовых записей нот, модель просчитывает физическое взаимодействие вибрирующих струн, корпуса и окружающего воздуха. За основу взяли компьютерную томографию скрипки Страдивари 1715 года, полученную в рамках проекта Strad3D, разбили конструкцию на миллионы элементов и применили уравнения механики и акустики. Меняя в симуляции толщину задней деки или породу дерева, мастер сразу слышит разницу в звучании. Пока модель имитирует только щипковую игру — пиццикато, когда струну защипывают пальцами. На таком щипке проверили фрагменты Баха и песню «Daisy Bell», а воссоздание смычковой техники — дело будущего.

«Мы не утверждаем, что можем воспроизвести волшебство ремесленников,— говорит соавтор работы профессор Николас Макрис.— Мы просто пытаемся понять физику звучания и, возможно, помочь мастерам в проектировании». По словам старшего научного сотрудника MIT Юминга Лю, традиционный метод требует долгой эмпирической подгонки с многократным изготовлением инструментов, тогда как виртуальная скрипка делает этот процесс быстрее и дешевле.

Милена Двойченкова