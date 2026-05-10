Создатель роботов-пылесосов Roomba показал искусственного питомца

Колин Энгл, бывший гендиректор компании iRobot, первой начавшей массовые продажи роботов-пылесосов, представил прототип домашнего компаньона Familiar. Устройство с генеративным искусственным интеллектом призвано заменить привычных собак и кошек, подстраиваясь под распорядок хозяина и откликаясь на прикосновения.

Четвероногий робот размером с бульдога намеренно не похож ни на одно реальное животное: у него глаза лани, медвежьи уши и искусственная шерсть. «Мы хотели сделать не игрушку, а нечто, что хочется обнять и чья радость передается вам»,— пояснил Энгл. Встроенный ИИ понимает устную речь, но сам питомец не говорит — лишь издает звериные звуки.

Проект развивает стартап Familiar Machines & Magic, основанный после того, как Энгл в 2024 году покинул iRobot из-за срыва сделки с Amazon. Производство Roomba он возглавлял четверть века — в 2002–2025 годах продано более 40 млн таких пылесосов. Разработчики нацелены в том числе на пожилых людей, которые не решаются заводить живых питомцев, опасаясь груза ответственности.

Милена Двойченкова