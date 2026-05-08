Бразильцы создают чаты в WhatsApp, где общаются только свистом

В Бразилии стремительно набирают популярность группы в WhatsApp, где запрещены текст и голос — разрешено лишь насвистывать.

Самые активные чаты принимают до 600 аудиосообщений в сутки и достигают лимита в 1024 участника быстрее чем за 24 часа. Большинство — мужчины, но появляются и женские группы. В некоторых ввели правило: если человек не записал свист хотя бы раз за день, его исключают из группы. Пользователи могут насвистывать что угодно: от темы «Розовой пантеры» до Scorpions, а реагировать можно только эмодзи и стикерами.

18-летний Энцо Диас создал один из первых чатов 13 апреля. «Начиналось как шутка с другом, а через день нас было уже больше 500, пришлось открыть второй»,— говорит он. Ночью группу закрывают для модерации. Лучшие записи вирусятся в TikTok.

Исследователь Адриана Амарал называет это очередным эфемерным интернет-флешмобом. Студент-юрист Айран Феррейра, также управляющий свист-чатом, полагает, что мода скоро сойдет на нет, но возникают уже и другие версии — например, группы для имитации мяуканья или лая.

Милена Двойченкова