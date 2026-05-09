В Лондоне показывают абстрактную живопись Олега Прокофьева

В студии Олега Прокофьева, сына великого композитора, в районе Хакни открылась выставка «Изгиб времени», где впервые выставили работы художника, десятилетия остававшиеся утраченными.

Второй сын композитора Сергея Прокофьева начал создавать абстракции в середине 1950-х вопреки советской цензуре. Долгие годы он скрывал эти работы, чтобы добиться от государства разрешения на брак с британским искусствоведом Камиллой Грей. Брак одобрили в 1969 году, но через два года Грей умерла. После ее смерти художник эмигрировал в Великобританию, а запрещенные картины спрятал в Москве. Лишь в 1994 году, вернувшись в прежнюю квартиру, он обнаружил все в сохранности: новый владелец, тоже художник, сберег и работы, и архив.

Пространство в Лондоне основали дети художника, в том числе композитор Габриэль Прокофьев, вместе с куратором Анжелой Поповой. Экспозиция воссоздает мастерскую художника 1990-х годов с деревянными скульптурами, эскизами и фотографиями. Олег Прокофьев учился у Роберта Фалька, а увлечение индийским искусством подтолкнуло его к дереву. По замыслу семьи, новое пространство должно стать площадкой, где художники, композиторы и литераторы встречаются и обмениваются идеями,— так же как это происходило в культурном кругу Сергея Прокофьева. Выставка открыта до 29 мая.

Милена Двойченкова