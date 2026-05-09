В Перу нашли древнюю обсерваторию

В поселении Асперо на побережье Перу археологи после 20 лет работ раскопали астрономическую обсерваторию, построенную около 5 тыс. лет назад. С ее помощью древние жители отслеживали солнечные и лунные циклы, чтобы предсказывать приливы, погоду и доступность морепродуктов, на которых держалась экономика рыболовства и обмена с населением долины реки Супе.

Обсерватория располагалась на скальной террасе рядом с главными пирамидами города, откуда открывался обзор береговой линии и долины. За время существования обсерваторию перестраивали четырежды. Сперва это был церемониальный храм, затем — овальная платформа с вертикальным священным камнем диаметром 3,2 м, позже ее сменила двухъярусная конструкция с нижним ярусом в 9,4 м и прямоугольным каменным ориентиром в центре. На заключительном этапе площадку застроили жильем.

Асперо занимало 18,8 га в 700 м от Тихого океана и служило главным портом цивилизации Караль. Здесь насчитывалось 25 архитектурных комплексов.

Милена Двойченкова