В Сеуле определили чемпиона по сну

80-летний мужчина выиграл третий ежегодный Конкурс короткого сна («A power nap contest»), прошедший в минувшую субботу в парке у реки Ханган. Сотни жителей южнокорейской столицы по приглашению властей пришли в тематических костюмах, чтобы посоревноваться в умении отдыхать.

Победителя определили по частоте сердечных сокращений: стабильный пульс указывал на глубокий сон. Второе место занял 37-летний офисный работник Хван Ду-сон. «Я был совершенно измотан, часто работая в ночные смены, и решил выспаться, наслаждаясь речным бризом. Очень рад, что занял второе место»,— сказал он.

Студент Пак Джун-сок появился в шелковых одеждах монарха династии Чосон и признался, что спит лишь по три-четыре часа, а днем дремлет за рабочим столом. Учительница Ю Ми Ён выбрала костюм коалы, надеясь перенять у животного способность глубоко спать, поскольку страдает бессонницей.

Конкурс подчеркнул остроту проблемы недосыпа в Южной Корее, которая входит в число стран—членов Организации экономического сотрудничества и развития с самым напряженным рабочим графиком и минимальной продолжительностью сна.

Милена Двойченкова