Менее 100 дней остается до полного солнечного затмения в Европе

12 августа полное солнечное затмение смогут наблюдать в Исландии, Испании и на северо-востоке Португалии. Частичные фазы охватят Западную Европу, Британские острова, Аляску, восток Канады, а также север и северо-запад России.

Ключевой точкой станут некоторые города Испании (в том числе Сантандер, Сарагоса, Валенсия и Пальма-де-Майорка), где затмение совпадет с закатом. В Мадриде и Барселоне диск скроется на 99%, однако полного потемнения не будет. В Португалии полное затмение увидят только в природном парке Монтезинью на северо-востоке страны.

В России явление затронет западные регионы. В Санкт-Петербурге при ясной погоде красный солнечный серп уйдет за горизонт: частные фазы продлятся с 20:00 до 20:51 мск. На Британских островах затмение достигнет 91–96% покрытия (Лондон, Дублин, Корк, Эдинбург), в США лучший вид откроется на Аляске на восходе, в Канаде — в Квебеке и атлантических провинциях.

Это первое полное затмение над континентальной Европой с 1999 года. Поскольку Луна будет находиться в перигее — ближайшей к Земле точке своей орбиты,— ее видимый диаметр окажется чуть больше обычного, из-за чего полная фаза продлится свыше двух минут. На закатном небе Испании ожидается эффект «бриллиантового кольца» — яркая вспышка, которая появляется за секунду до начала или после окончания полной фазы, когда солнечный свет пробивается через неровности лунного края.

Милена Двойченкова