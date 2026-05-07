Новый альбом The Rolling Stones выйдет в июле

Группа The Rolling Stones официально объявила о скором выходе первой за два года студийной работы. Пластинка «Foreign Tongues» увидит свет 10 июля — дату музыканты раскрыли в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

В субботу Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд синхронно выложили в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) три части единой обложки, превратив анонс в пазл. Днем ранее коллектив подогрел ажиотаж 13-секундным роликом с фрагментом неизвестного трека и эмодзи компакт-диска. Слухи усилились после появления в Сиднее и Париже щитов с фразой «Foreign Tongues» на разных языках, а в апреле проект впервые напомнил о себе лимитированным виниловым синглом «Rough And Twisted», выпущенным под псевдонимом The Cockroaches.

The Rolling Stones основана в 1962 году. За плечами группы 14 альбомов, возглавлявших британский чарт, и восемь синглов №1. Предыдущий лонгплей «Hackney Diamonds» (2023) получил «Грэмми».

Милена Двойченкова