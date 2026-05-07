Новый альбом The Rolling Stones выйдет в июле

Группа The Rolling Stones официально объявила о скором выходе первой за два года студийной работы. Пластинка «Foreign Tongues» увидит свет 10 июля — дату музыканты раскрыли в своих соцсетях.

Фото: AP

В субботу Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд синхронно выложили в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) три части единой обложки, превратив анонс в пазл. Днем ранее коллектив подогрел ажиотаж 13-секундным роликом с фрагментом неизвестного трека и эмодзи компакт-диска. Слухи усилились после появления в Сиднее и Париже щитов с фразой «Foreign Tongues» на разных языках, а в апреле проект впервые напомнил о себе лимитированным виниловым синглом «Rough And Twisted», выпущенным под псевдонимом The Cockroaches.

The Rolling Stones основана в 1962 году. За плечами группы 14 альбомов, возглавлявших британский чарт, и восемь синглов №1. Предыдущий лонгплей «Hackney Diamonds» (2023) получил «Грэмми».

Милена Двойченкова

Мик Джаггер (на фото) и Кит Ричардс, знакомые еще с начальной школы, случайно встретились в 1961 году на дартфордском железнодорожном вокзале. В разговоре выяснилось, что оба они слушают блюз и у них есть общий знакомый — Дик Тейлор. Втроем они создали группу, которую назвали Little Boy Blue and the Blue Boys, и начали исполнять песни из репертуара Чака Берри и Бо Диддли

Фото: AP / Ray Stubblebine

12 июля 1962 года группа выступила в клубе Marquee в Лондоне. Это был первый концерт под названием The Rolling Stones (название одной из песен Мадди Уотерса 1950 года) &lt;br> На фото слева направо: Брайан Джонс (гитара), Билл Уаймен (бас-гитара; заменил Дика Тейлора), Чарли Уоттс (барабаны), Мик Джаггер (вокал), Кит Ричардс (гитара)

Фото: AP

Мик Джаггер запомнился поклонникам эксцентричным вокалом и необычной манерой двигаться по сцене во время выступлений. Его изображение появлялось на обложке журнала Rolling Stone рекордное число раз — 15. Впервые это случилось еще 10 августа 1968 года в 50-м номере

Фото: AP

16 апреля 1964 года в Великобритании вышел дебютный альбом The Rolling Stones с одноименным названием, в США он вышел в мае, после чего группа провела первые американские гастроли. К их завершению они уже завоевали британские чарты

Фото: AP

Несмотря на то, что число поклонниц группы с каждым годом росло, старшее поколение не одобряло бунтарскую музыку. Типичным для английских газет 1964 года стал вопрос: «Позволите ли вы своей дочери выйти замуж за участника The Rolling Stones?»

Фото: AP

В 1968 году Мик Джаггер снялся в фильме «Performance» (на фото кадр из фильма) режиссера Николаса Роуга. В этом же году Джаггер женился на никарагуанской модели Бьянке

Фото: AP

В 1967 году с выходом альбома «Between The Buttons» группа начала осваивать более эклектичный музыкальный стиль. В то же время The Rolling Stones сотрясали скандалы: чтобы избежать запрета на «Би-Би-Cи», Джаггеру пришлось как можно менее внятно исполнить Let`s Spend the Night Together; потом Джаггера и Ричардса, а спустя три месяца и Джонса задержали с наркотиками. Все трое получили условные сроки, но группе пришлось прервать гастрольную деятельность

Фото: AP

В начале 1970-х новые синглы группы поклонники начали встречать с некоторым холодом. Это произошло потому, что Джаггер увлекся ролью героя светских тусовок, а Ричардс стал наркозависимым. Тем не менее, это не помешало альбому «Goats Head Soup» стать мегахитом

Фото: AP

В 1991 году группа выпустила концертный альбом «Flashpoint», после чего Билл Уаймен заявил о том, что покидает The Rolling Stones. Замена ему нашлась лишь в 1994 году в лице Дэррила Джонса, сотрудничавшего с Майлсом Дэвисом и Стингом

Фото: AP / VH-1, ho

В 1994 году The Rolling Stones отправились в свой рекордный по прибыльности гастрольный тур — Voodoo Lounge. Группа отыграла 62 шоу вместо 28 запланированных и заработала свыше $400 млн

Фото: Reuters

The Rolling Stones дважды приезжали с концертами в Россию: 11 августа 1998 года они дали концерт в Москве (на фото), 28 июля 2007 года — в Санкт-Петербурге

Фото: Reuters

В 2004 году The Rolling Stones начали одно из самых продолжительных в своей карьере турне — A Bigger Bang, которое продлилось 14 месяцев. $1 млн из заработанных гонораров группа перечислила в фонд помощи пострадавшим от урагана Катрина

Фото: Reuters

Изображение ярко-красных губ и нагло высунутого языка, ставшее фирменным знаком The Rolling Stones, придумал не Энди Уорхол, как многие ошибочно думают. Впервые логотип появился на обложке альбома «Sticky Fingers» 1971 года, которая была оформлена дизайнером Джоном Пашем в 1970 году

Фото: AP / Carlos Osorio

The Rolling Stones практикуют также частные выступления и являются одними из самых высокооплачиваемых артистов на подобных мероприятиях

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На сегодняшний день The Rolling Stones — обладатели двух премий Grammy. А видео на песню Love Is Strong в 1995 году было названо лучшим среди короткометражных роликов

Фото: Reuters / Hannibal Hanschke

Последний на данный момент студийный альбом группы вышел 2 декабря 2016 года. Пластинка под названием «Blue &amp; Lonesome» была записана за три дня в Лондоне. Состоит она в основном из кавер-версий популярных хитов. Последний сингл вышел в апреле 2020 года — Living in a Ghost Town

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Альбом группы 1973 года Goats Head Soup был переиздан в 2020 году и содержал ранее не издававшиеся ауттейки. 11 сентября 2020 года альбом возглавил чарт альбомов Великобритании, и Rolling Stones стали первой группой, возглавившей чарт в шести разных десятилетиях

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

The Rolling Stones включены в Зал славы рок-н-ролла. Общемировой тираж альбомов составляет более 250 миллионов, 200 из них были проданы в США. Только по этому показателю группа является одной из самых успешных в истории

Фото: Juan Medina / Reuters

