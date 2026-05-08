Янтарный комбинат показал отпечаток древнего дубового листа

На Калининградском янтарном комбинате при сортировке нашли образец с отпечатком листа древнего дуба. Возраст находки — 40–50 млн лет. Фрагмент размером 5,8 на 2,1 см сохранил четкий рисунок прожилок. «Характерное мелкое жилкование указывает на псевдокастанею или дримейю, исчезнувшие около 2,5 млн лет назад»,— пояснила и. о. директора Ботанического сада БФУ Светлана Яковлева. Сам лист был крупнее уцелевшего куска.

Геммолог комбината Анна Дугина отметила, что отпечатки на поверхности янтаря встречаются значительно реже включений внутри. Реликтовая смола стекла по стволу, придавила лист, и рисунок отпечатался под давлением. Образец пополнит экспозицию музея, где уже представлены инклюзы «Стрекоза», «Таракан» и самоцвет «Янтарное сердце».

Балтийский янтарь — окаменевшая смола возрастом 30–50 млн лет. Около 90% мировых запасов сосредоточено в Калининградской области. Добычу на Приморском карьере ведет Калининградский янтарный комбинат — единственное в мире предприятие полного цикла.

