Астрономы нашли 27 планет-двойников Татуина

Австралийские ученые представили 27 новых кандидатов в планеты, которые обращаются сразу вокруг пары звезд — подобно Татуину из «Звездных войн». Публикация вышла 4 мая, в неофициальный день саги.

Раньше такие тела искали по падению яркости звезды, когда планета проходит перед ней. Но метод требует идеального совпадения луча зрения, из-за чего множество систем оставались невидимы. Теперь команда применила альтернативу: они отслеживали строгий ритм, с которым две звезды в паре по очереди затмевают друг друга. Малейшие сдвиги в этом расписании выдали гравитационное влияние сторонних тел. «Планеты трудно найти. Это как пытаться разглядеть свечу рядом с мощным уличным фонарем»,— объяснил доцент Университета Нового Южного Уэльса Бен Монте.

Расстояния до 27 кандидатов составляют от 650 до 18 тыс. световых лет. Подтвержденных же планет у двойных звезд науке известно лишь 18, тогда как у одиночных — больше 6 тыс. Полученная доля, почти 2% систем, по словам авторов, означает, что в галактике могут существовать десятки тысяч подобных миров.

Милена Двойченкова