Люди не могут услышать звуки Солнца из-за сверхнизких частот

Светило непрерывно генерирует звуковые волны на сверхнизких частотах, однако уловить их напрямую люди не способны. Об этом ТАСС рассказал астроном Пермского политеха Евгений Бурмистров.

Период колебаний звезды составляет около пяти минут, что в 10 тыс. раз медленнее самой низкой ноты, различимой человеческим ухом. Зафиксировать пульсации помогают приборы, например инструменты на космическом аппарате SOHO. Полученные записи ученые ускоряют в тысячи раз, поднимая частоту до слышимого уровня, и превращают в аудиофайлы.

По словам эксперта, эти «стоны» важны для гелиосейсмологов, которые изучают внутреннее строение Солнца. Измеряя время прохождения звуковых волн через разные участки, они составляют карты движения плазмы под поверхностью и заблаговременно обнаруживают скрытые активные области на обратной стороне — задолго до того, как те попадут в поле зрения.

Милена Двойченкова