В Алупке было «Явление»

Фестиваль культуры и традиционных ценностей, центром которого стали события в храме Архангела Михаила, прошел в городе во второй раз и включал более чем 80 событий и мероприятий. Гостями стали местные жители и туристы из Алупки, Ялты, Симферополя, Севастополя, а также других городов.

Открывало фестиваль джазовое Трио Олега Аккуратова, пианиста и вокалиста. Следом на большой и малой сценах выступили заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова и пианист Александр Гиндин; пианист Арсений Тарасевич-Николаев; джазовая и оперная певица Сандра Фракенберг, 7/8 Band, певица с русско-кубинскими корнями Марианна Савон, ансамбли «Отцы и дети», «Сирин» и «Комонь», неофолк-группа hodla zba и заслуженная артистка России Мариам Мерабова. Старинные средневековые мелодии чередовались с джазовыми композициями, а фолк-музыка — с современными академическими произведениями.

Детей и их родителей своим сольным выступлением порадовал Григорий Гладков — композитор, автор музыки к мультфильмам «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег».

Лекционная и медиационная программа «Явления» включала встречи и дискуссии с учеными, исследователями, преподавателями, литературные вечера. Также было открыто новое книжное пространство.

Для любителей краеведения и путешествий организаторы фестиваля подготовили издание «Алупка: путеводитель по городу будущего». И это не просто обзор экскурсионных маршрутов, но источник вдохновения для изучения Южного берега Крыма со всеми его запахами, вкусами и звуками. А значит для погружения в богатые курортные традиции места, их возрождения и переосмысления в сегодняшнем контексте.

«"Явление" — это душа Алупки, которая делает смыслы основой. Это консенсус традиций и инноваций. Здесь семья становится главной ценностью, а культура — общим языком поколений, — говорит продюсер фестиваля Сергей Катышев. — И разговор не затихает с финальным аккордом фестиваля. Он продолжает звучать в новых проектах, которые мы уже готовим. Второй фестиваль завершился, но развитие Алупки только набирает силу».