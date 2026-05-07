Фэшн среди нечисти

Дресс-код нынешнего бала Института костюма Музея Метрополитен, приуроченного к ежегодной выставке и известного как MET Gala, звучал так: Fashion is Art, то есть «Мода — это искусство», сама же выставка называется Costume Art, то есть «Искусство костюма». Но его можно было бы со всей прямотой назвать «Мода — это шабаш», потому что обычный карнавал, в который MET Gala превратился давно, в этот раз выглядел помесью «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и готических романов, чья поэтика тоже была не чужда Николаю Гоголю: панночки, утопленницы, полуистлевшие маркизы и какие-то экспонаты анатомического театра.

Текст: Елена Стафьева

Фото: Daniel Cole / Reuters Модель Кендалл Дженнер

Начнем с дисклеймера: ниже нет ни Мадонны с кораблем на голове — хотя мы вполне одобряем ее вхождение в образ безумной старухи, ни пугающе реалистичной Серены Уильямс в серебряном наряде гладиатора, ни Хайди Клум в образе мраморной статуи. Равно как нет и многоруких конструкций, в этот раз отчего-то оказавшихся особенно популярными. Чем бы все они ни были «вдохновлены» и к чему бы ни «отсылали», для моды это совершенно неважно — и отношения к ней не имеет. А то, что имеет,— в обзоре.

1. Рианна в Maison Margiela и ASAP Rocky в Chanel

Они, конечно, главная пара MET Gala и его обычно не пропускают даже тогда — особенно тогда,— когда Рианна уже буквально на сносях, и всегда обставляют свое появление на красной дорожке самым пышным образом. В этот раз на Рианне был двусоставный наряд, сделанный Гленном Мартенсом с использованием неких металлических волокон из компьютерных шнуров. Платье уже сравнили и с оберткой из фольги, и с мешком из-под картошки, но, как бы то ни было, эта квинтэссенция стиля нового дизайнера Maison Margiela вполне соотносится с персональным стилем Рианны, далеким от какой-то сложной рафинированности.

Но внимание привлекал прежде всего ASAP Rocky, который сейчас куда большая фэшн-икона, чем мать его троих детей. Надо сказать, что он управляется с новой Chanel как никто — по крайней мере на этом балу ни одна из женщин не выглядела в нарядах Chanel так современно и классно.

Фото: Daniel Cole / Reuters Певица Рианна и рэпер ASAP Rocky

2. Шарлотта Генсбур в Saint Laurent

Дом Saint Laurent стал в этот раз одним из спонсоров выставки, а это значит, что на красную дорожку MET Gala им была одета чуть ли не дюжина знаменитостей — и почти все отчего-то в черное и прозрачно-кружевное. Но Шарлотта Генсбур, многолетний друг дома, вместо черных кружев выбрала черную кожу. На ком-то другом это странное платье — впереди закрытое мини, сзади длинный шлейф с оборкой — выглядело бы полной катастрофой, но тут оно вступило в прекрасный резонанс с ее публичным образом, каким мы его знаем, то есть «рок-н-ролл + парижский шик + папа Серж». Ну и плюсом ее отчаянная худоба, отчаянно длинные ноги и отчаянная смелость не прятать следы возраста.

Фото: Daniel Cole / Reuters Актриса Шарлотта Генсбур

3. Лена Данем в Valentino

Красные перья и красные пайетки в этом году стали главными средствами художественного высказывания. Но из всех по-настоящему выразительными оказались только те, которые были на Лене Данем. Деформированная красная масса пайеток с торчащими оттуда перьями не просто имитировала какую-то там картину, но зримо соотносилась с деформированным телом Лены Данем, напоминая о том, через что она прошла — эндометриоз, удаленная матка — и о чем она рассказывала публично со свойственной ей откровенностью. А ее обнаженная нога, выступающая из всего этого красного месива, стояла как восклицательный знак. Мода никогда не существует в безвоздушном пространстве, личность всегда имеет значение и одно усиливает — или нивелирует — другое. И если рука мастера создает такое сцепление, то даже бессмысленные клише вроде красных перьев и пайеток становятся символическим выражением женской боли и ее преодоления.

Фото: Daniel Cole / Reuters Актриса Лена Данем

4. Зои Кравиц в Saint Laurent

Среди уже упомянутых черных кружев SL только одно платье действительно выделялось — черный гипюр с фижмами на Зои Кравиц. С одной стороны, гипюровое полотно с его двусмысленной полупрозрачностью, с другой — небольшие фижмы, добавляющие ему структуры. А главное, довольно простой силуэт и отсутствие какого-либо дополнительного декора придали всей конструкции строгость и даже, как ни странно это звучит, минималистичность. Ну и сама Зои, отдадим ей должное,— настоящая богиня красных дорожек: в чем бы она на них ни появлялась, она всегда выглядит невероятно круто.

Фото: Daniel Cole / Reuters Актриса Зои Кравиц

5. Sombr в Valentino

На нынешнем MET Gala было много Valentino, что не может не радовать: Микеле, как мало кто из современных фэшн-дизайнеров, умеет работать с традиционной красотой, которую лучше всего определяет выражение la grande bellezza. Он понимает, как ее остранять — где и в каком количестве добавить кэмпа, что гротескно подчеркнуть, а что оставить нетронутым,— и делать современной. Но в этот раз особенно эффектно у него получилось именно с парнями. Практически все, кто был одет в Valentino, включая его самого в струящемся серебряном кейпе, выглядели отлично. Серо-серебристый вообще стал главной гаммой мужских выходов Valentino. А певец Sombr с его внешностью принца из «Тысячи и одной ночи» смотрелся в длинном плаще из серебряных нитей, черном топе с кружевными вставками и черных брюках, расшитых серебристым стеклярусом, просто неотразимо. И если что-то и можно называть «сказочным» без всякого китча и маскарада, то это именно его облик.

Фото: Daniel Cole / Reuters Певец Sombr

6. Хиро Файнс-Тиффин в Valentino

Вроде бы племянник Рейфа Файнса пришел в классическом черном смокинге. Но при всей своей двубортной корректности он сам не был совсем классическим. Весь фокус в том, что вместо обычной черной бабочки на шее у Хиро был навернут белый галстук примерно как у Колина Фёрта в роли мистера Дарси. И сразу все его обширное британское духовное наследие встало перед нашим внутренним взором — от портретов Джошуа Рейнольдса до фильмов про Гарри Поттера, где в одной из частей он сыграл Тома Реддла, то есть юного Волан-де-Морта, роль которого исполнил его дядя. Ну и отдельно отметим замечательный стилистический диапазон, в котором может выступать Алессандро Микеле,— от сказочного принца до строгого, но чуть романтического британского юноши.

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images Актер Хиро Файнс Тиффин

7. Том Стёрридж в Simone Rocha и Алекса Чанг в Dior

Любая фотография этой пары может обойтись одной-единственной подписью — UK coolness, и сразу понятно, что речь о тщательно культивируемой беззаботной эксцентричности. Том и Алекса не первый раз появляются на ступенях Музея Метрополитен в первый понедельник мая — и каждый такой выход запоминается. В этот раз эксцентричности было ровно столько, чтобы обеспечить достаточно шика их паре: Том в образе old-fashioned gentleman и Алекса в образе не то нимфы, не то русалки. Надо сказать, что она единственная, кого украсили эти диоровские кувшинки на платье и цветочные шары на ушах, ее мультикультурная внешность придала им достаточно остраненности.

Фото: Daniel Cole / Reuters Актер Том Стёрридж и писательница Алекса Чанг

8. Кендалл Дженнер в GapStudio by Zac Pozen

Среди всех платьев, представляющих то ли помятое, то ли намокшее дезабилье, только Кендалл Дженнер удалось справиться с этой темой и не выглядеть несуразно. Прежде всего тут совсем немного, собственно, дезабилье — видна только одна чашечка бежевого корсета. А кроме того, все остальное лишь немного отличалось оттенком от корсета — и хоть и было местами смято и задрапировано, но без излишнего усердия. Так что в целом Кендалл выглядела как женщина в вечернем платье, а не ожившая утопленница.

Фото: Daniel Cole / Reuters Модель Кендалл Дженнер

9. Алекс Консани в Gucci

На ком перья выглядят идеально, так это на Алекс Консани — модельная худоба, белизна и прозрачность, в том числе и тендерная, практически полностью нивелируют весь китчевый потенциал этих черных перьев, которые взбираются вверх по практически бесцветному корсету, сливающемуся с бледной кожей. И в прежние годы платья Демны на MET Gala не оставались незамеченными. Но его внешний дебют с Gucci, непохожий на то, что он делал прежде, тоже вполне удался.

Фото: Daniel Cole SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB. / Reuters Модель Алекс Консани

10. Кэри Маллиган в Prada

Уже одного отсутствия метрового шлейфа было бы достаточно, чтобы это платье попало в обзор Weekend. Но, сверх того, тут есть еще винтажный принт Prada, напоминающий об оп-арте без всякой имитации картин. Яркость этого принта уравновешивается максимальной простотой силуэта и в сочетании со всем обликом Кэри Маллиган, лишенным всякой гламурности, воспринимается как настоящий фэшн-стейтмент — на фоне женщин-статуй, женщин-птиц, женщин-скелетов и прочей нечисти.

Фото: Daniel Cole / Reuters Актриса Кэри Маллиган

11. Хантер Шафер в Prada

А вот у этого платья Prada есть шлейф, и довольно длинный — но шлейф шлейфу рознь. Платье Хантер Шафер сделано в эстетике последней коллекции Prada, FW 26, и только шлейф принципиально отличает его. Это эстетика слоев, разрывов и прорех, где из-под одного вылезает другое, а то, что сверху, расползается буквально на лоскуты, сохраняя при этом форму корсажа с розочками и рукавами-фонариками. Весь этот перелицованный ретрошик кажется не самой удачной идеей для красной дорожки — Prada вообще, скажем прямо, не самый краснодорожечный бренд на свете. И шлейф тут смотрится каким-то вымученным. Но парадоксальным образом именно эта странность и заставляет работать весь лук — вкупе с сиротским бантиком в волосах Хантер.

Фото: Daniel Cole / Reuters Актриса Хантер Шафер

12. Том Форд в Tom Ford и Джулианна Мур в Bottega Veneta

Абсолютно идеальная пара. Тут бы можно было поставить точку, но обойдемся без такой беспощадной концептуальности и добавим еще пару фраз. Том Форд в смокинге Tom Ford, который сейчас делает вовсе не Том Форд. Впрочем, Том Форд всегда был безупречен на всех своих красных дорожках — в Tom Ford или нет. А вот черное платье Bottega Veneta Джулианны Мур с вывернутой белой бретелькой получилось у Луиз Троттер, нового художественного директора Bottega Veneta, на редкость цельно и выразительно. Ну и еще, конечно, дело в идеальной синергии между этими двумя суперстрогими черно-белыми нарядами и этими двумя красивыми людьми. И конечно, Джулианна влегкую выигрывает у хозяйки бала Лорен Санчес соревнование за лучшее воплощение сарджентовского «Портрета мадам Х» — и не только потому, что не пытается соревноваться с мадам Х пышностью бюста, но и потому, что понимает, куда приводит буквальное копирование.

Фото: Daniel Cole / Reuters Дизайнер Том Форд и актриса Джулианна Мур

13. Пол Энтони Келли в Dior

«История любви» Райана Мёрфи, самый громкий сериал сезона, удачно закончился всего за месяц до майского бала — и если кто-то еще не успел выучить имя Пола Энтони Келли, то уж лицо его узнают все. Надо сказать, что в темно-бордовом бархатном фраке и с часами Vacheron Constantin Overseas Tourbillon с циферблатом в тон он выглядел неотразимо. Может, дело в том, что над ним все еще витает образ JFK Jr., а может, он сам настолько хорош, что его грядущая карьера быстро затмит этот его блестящий прорыв. Одно можно сказать уверенно — судя по тому, что он уже появился на показе Dior, а теперь получил лук Dior, отношения у них складываются неплохо.

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images Актер Пол Энтони Келли

14. Джо Элвин в Valentino

Еще один герой обзора в Valentino — но как он отличается от предыдущих. Когда-то именно Микеле выпустил на свет парней в шелковых блузах с бантом — и вот сейчас эти блузы, редуцированные до топа и открывающие идеально прокачанные руки и плечи, уже выглядят анахронизмом. Микеле между тем перешел к совсем другому — закрытые, задрапированные, с подчеркнутыми плечами, со сложной системой лент, перепоясывающих грудь туники, напоминающие что-то из ренессансного мужского костюма. Именно в таком наряде с широким поясом золотого цвета вышел Джо Элвин — и выглядел в нем вполне мужественно. Отметим, что после «Оскара» он тоже попал в обзор Weekend, и тоже в наряде Valentino, но куда более классическом. Посмотрим, какой прогресс у него будет на следующей красной дорожке.

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images Актер Джо Элвин

15. Aйла Джонстон в Loewe

Из всего множества полу- и совсем прозрачных нарядов на церемонии покорил именно этот — элементарный топ телесного цвета на тонких бретельках, пришитый к плотным небесно-голубым колготкам, составляющий одно цветовое целое с туфлями. И сверху на это наложена пластичная сетка, сделанная из специально произведенных прозрачных бусин, похожих на капли воды. В результате юная мисс Джонстон выглядит совершеннейшим эльфом. В этой работе студии Loewe подкупает ясность и чистота самой идеи и ее исполнения: гладко зачесанные волосы, маленькие сережки из двух бриллиантов, сцепленных друг с другом без видимой оправы, и макияж в стиле «мне 18 лет, и у меня идеальная кожа». Так начинающая британская актриса произвела одно из самых запоминающихся появлений на этом MET Gala.