Главное — куда подальше

Для тех, кто на второй половине майских праздников все-таки остается в городе, кинопрокат предлагает несколько увлекательных туристических маршрутов: ирландская гостиница с чертовщиной, английская деревня с порталом в тридевятое царство, калифорнийские пляжи с безумными волнами.

Текст: Павел Пугачев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026

Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026

Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment

«Хокум»

Режиссер Дэмиан Маккарти

О чем фильм: американский писатель-алкоголик (Адам Скотт, звезда сериала «Разделение») прибывает в ирландскую глушь, дабы развеять прах своих родителей, проведших там медовый месяц. Кто бы знал, что в гостинице его будут поджидать не сентиментальные воспоминания, а местная чертовщина?

Кто снял: Дэмиан Маккарти, многообещающий ирландский хоррормейкер, прогремевший пару лет назад с фильмом ужасов «Странность», получившим в российском прокате завораживающее название «Астрал. Медиум».

На что похоже: на предыдущие работы Маккарти, сталкивающего своих героев с жутью ирландской мифологии, а также на недавние суперхиты этого хоррор-жанра «Собиратель душ» и «Орудия» (продюсеры тут, кстати, те же, если это кого волнует).

Кому понравится: тем, кто любит бодрые и жутенькие хоррор-аттракционы, сделанные при этом со вкусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Следующая фотография 1 / 9 Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment Кадр из фильма «Хокум». Режиссер Дэмиэн Маккарти, 2026 Фото: Imagenation Abu Dhabi FZ, Tailored Films, Waypoint Entertainment

«Вверх по волшебному дереву»

Режиссер Бен Грегор

О чем фильм: мама (Клэр Фой), папа (Эндрю Гарфилд) и трое детей переезжают из города в деревню, где растет волшебное дерево, позволяющее забраться в дивный фэнтезийный мир. Но не все члены семьи довольны таким положением дел.

Кто снял: адаптировать первую книгу цикла «Истории Волшебного дерева» Энид Блайтон взялись сценарист «Приключений Паддингтона» Саймон Фарнэби и режиссер Бен Грегор, работавший над культовыми черными комедиями «Голяк» и «Идеал».

На что похоже: более или менее на все киносказки разом, но в отличие от подавляющей части такого контента смотреть «Вверх по волшебному дереву» можно и с открытыми глазами. Это кино сделано со вкусом.

Кому понравится: тем, кто тешит себя мечтами об окончательном переезде из города в тихий лесной домик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Следующая фотография 1 / 10 Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Режиссер Бен Грегор, 2026 Фото: Атмосфера кино

«На гребне волны»

Режиссер Кэтрин Бигелоу

О чем фильм: Джонни Юта (Киану Ривз) по служебному заданию внедряется в банду сёрфингистов-грабителей и прямо сдруживается с их вожаком Бодхи (Патрик Суэйзи). Скоро придется палить в воздух.

Кто снял: применительно к Кэтрин Бигелоу обычно говорят только то, что она первая женщина-режиссер, получившая «Оскар» (за военную драму «Повелитель бури»). Но не менее важен ее дар создавать чистейшую поэзию из грубого жанрового материала.

На что похоже: на все боевики про работу под прикрытием и взаимное притяжение преступника и законника. Но такого сочетания сентиментальности и драйва не было даже в «Форсаже».

Кому понравится: тем, кто ценит в экшен-фильмах не только зрелищность, но и собственно кино.