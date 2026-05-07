Йоко Оно убрала с рынка пиво John Lemon

Пивоварня L’Imprimerie из Бретани прекратит выпуск и продажу крафтового пива John Lemon под давлением юристов вдовы музыканта Джона Леннона Йоко Оно. Владельцу Орельену Пикару пригрозили штрафом в €100 тыс. единовременно и еще по €1,5 тыс. за каждый день использования названия.

Этикетка с карикатурным Джоном Ленноном в очках-лимонных дольках и надпись «Get Bock» (отсылка к хиту «Get Back») задумывалась как безобидная дань музыканту, однако вдова сочла это насмешкой. Господин Пикар признался, что поначалу принял письмо юристов за мошенничество, а о том, что Йоко Оно еще в 2014 году зарегистрировала товарный знак John Lemon, даже не подозревал. «Мы понятия не имели, что он зарегистрирован»,— отметил он, добавив, что управляет предприятием всего с двумя сотрудниками.

Оставшиеся 5 тыс. бутылок разрешено распродать до 1 июля. По словам Пикара, ажиотаж превратил продукт в коллекционный сувенир, за которым приезжают со всей Бретани.

Это не первая победа Оно в борьбе за имя покойного мужа. В 2017 году она добилась переименования польского лимонада John Lemon в On Lemon, а затем судилась с другими компаниями, использовавшими схожие каламбуры.

Милена Двойченкова