Кита Тимми перевезли в Северное море за €1,5 млн

Завершилась операция по спасению горбатого кита, который с марта находился на отмели Балтийского побережья. Его выпустили в 70 км от датского Скагена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Philip Dulian / dpa Picture-Alliance / AFP Фото: Philip Dulian / dpa Picture-Alliance / AFP

10-метрового Тимми транспортировали на заполненной водой барже, предварительно подтащив пожарными рукавами. Кадры с дрона показали, как кит выдыхает струю воды и плывет в сторону Атлантики. Перед освобождением на него закрепили спутниковый трекер.

Тимми впервые заметили в Балтийском море 3 марта, а 23 марта он выбросился на мель. Спасатели прорыли канал, 15-тонное животное ненадолго уплыло, но вновь застряло у острова Пёль. От низкой солености воды кожа покрылась язвами, спасатели наносили цинковую мазь. Международная китобойная комиссия сочла перевозку «нецелесообразной», а директор Немецкого океанографического музея Буркард Башек назвал ее «чистой жестокостью по отношению к животным».

Власти сначала отказались от спасения, но под давлением общественности разрешили частную операцию. По данным Der Spiegel, расходы в €1,5 млн покрыли предприниматели Карин Вальтер-Моммерт и Вальтер Гунц.

Милена Двойченкова