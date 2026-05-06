Ученые изучили планету, полностью лишенную атмосферы

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность каменистой экзопланеты Куа’куа (LHS 3844 b). Интерес к ней вызван полным отсутствием атмосферы: ничто не мешает улавливать исходящее от поверхности инфракрасное излучение и впервые исследовать геологию далекого мира без помех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JPL-Caltech / R. Hurt (IPAC) / NASA Фото: JPL-Caltech / R. Hurt (IPAC) / NASA

Данные прибора MIRI (среднеинфракрасный инструмент) показали, что суперземля представляет собой темную раскаленную скалу, напоминающую Меркурий или Луну. Планета расположена в 48,5 светового года от Земли, у красного карлика, и находится в приливном захвате: дневное полушарие постоянно прогрето до 725°C. Анализ спектра исключил богатую кремнием кору вроде земной. Поверхность состоит из темных базальтовых и магматических пород; отсутствие гранитов означает, что кора планеты не обновлялась за счет движений плит, как это происходит на Земле, а воды для таких процессов почти нет.

Ученые из Института астрономии общества Макса Планка рассматривали два сценария: свежая вулканическая порода или древний потемневший реголит? Прибор MIRI не обнаружил диоксид серы — типичный вулканический газ. Это склоняет чашу весов в пользу старой, выветренной поверхности, покрытой темной пылью и обломками, как на Луне. LHS 3844 b примерно на 30% крупнее Земли, она совершает полный оборот вокруг звезды за 11 часов.

Милена Двойченкова