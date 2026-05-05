Ночью москвичи увидят первый майский звездопад

В ночь на 6 мая поток Эта-Аквариды позволит увидеть до 40 метеоров в час, но почти полная Луна серьезно затруднит наблюдения, предупредили в Московском планетарии.

Источник потока — пылевой шлейф кометы Галлея. Метеоры входят в атмосферу на скорости 66 км/с и сгорают яркими белыми вспышками с длинными следами. Как пояснили астрономы, радиант — точка, откуда визуально вылетают метеоры,— восходит под утро и лучше виден из Южного полушария. В средних широтах радиант в созвездии Водолей появляется низко над юго-восточным горизонтом лишь за пару часов до рассвета. Лучшее время для попыток увидеть поток — с 2:00 до 4:00 мск вдали от городских огней, ориентиром послужит астеризм Летний Треугольник (левее и ниже Альтаира).

Комета 1P/Галлея возвращается каждые 76 лет, последний раз она была видна в 1986-м, следующее сближение — в 2061 году. Весной ее пылевой след рождает Майские Аквариды, осенью — Ориониды. В 2026 году Луна, прошедшая полную фазу 1 мая, сильно засветит небо, однако отдельные яркие метеоры можно будет заметить до конца мая.

Милена Двойченкова