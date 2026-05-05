В Италии робот, обученный ИИ, начал водить экскурсии

В палаццо Мадама в Турине к работе приступил необычный гид — 30-сантиметровый робот R1 на колесах. Белое устройство с туловищем и светодиодными глазами уже несколько месяцев сопровождает посетителей по барочным залам первого этажа, рассказывая о том, как знатный род пересек Альпы в XI веке и позже дал Италии первого короля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Palazzo Madama Фото: Palazzo Madama

R1 способен автономно работать до двух часов, подробно описывать картины, гобелены и мебель бывших королевских покоев. «Робот может заблудиться, но система автоматически осматривает стены камерой, определяет местоположение и продолжает обход»,— пояснил координатор проекта Convince Лоренцо Натале.

Проект подготовил Итальянский технологический институт при поддержке Евросоюза, выделившего €4 млн. Дворец выбрали как идеальный полигон: многолюдное, но спокойное пространство с нестабильным Wi-Fi заставляло машину учиться на ходу. К декабрю 2025 года робот успешно провел 30 самостоятельных экскурсий.

Милена Двойченкова