Птицы подпускают мужчин на метр ближе, чем женщин

Городские птицы, включая голубей, воробьев и сорок, чаще взлетают при приближении женщин, чем мужчин. Представителям мужского пола удается подойти к ним в среднем на метр ближе — 7,5 метров против 8,5 у женщин, прежде чем птица улетит.

Такие выводы сделаны по итогам наблюдений за 37 видами пернатых в парках Чехии, Франции, Германии, Польши и Испании. Ученые провели 2,7 тыс. экспериментов, в которых мужчины и женщины одинакового роста и в похожей одежде двигались по прямой к птицам.

«Я полностью верю в наши данные, но пока не могу объяснить, почему городские птицы реагируют на пол человека,— признается профессор Даниэль Блюмштейн из университета Калифорнии.— Это самая интересная часть исследования: мы обнаружили явление, но не знаем его причину». Ученые предполагают, что птицы могут улавливать феромоны, форму тела или походку, однако для проверки этих гипотез нужны новые опыты.

Милена Двойченкова