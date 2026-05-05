В Лондоне появилась скульптура Бэнкси

Уличный художник Бэнкси подтвердил авторство скульптуры мужчины, шагающего с постамента с развевающимся флагом, который закрывает его лицо. Работу тайно доставили на площадь Ватерлоо в Вестминстере, позже художник опубликовал в соцсетях видео монтажа.

На ночных кадрах статую буксируют к месту. Бронзовая фигура в костюме замирает с одной ногой над пустотой, а крупный флаг полностью закрывает лицо, стилистически перекликаясь с соседними памятниками королю Эдуарду VII и медсестре Флоренс Найтингейл. В Вестминстерском горсовете заявили, что демонтировать объект не собираются, и назвали его «ярким дополнением к оживленной публичной художественной сцене города».

Бэнкси уже работал со скульптурой: в 2004 году он выставил «Пьющего» — ироничную версию роденовского «Мыслителя», которую вскоре убрали. Прошлой осенью у Королевского суда Лондона появилась его фреска с судьей, избивающим протестующего молотком,— ее закрасили из-за охранного статуса здания. В декабре он изобразил двух детей, указывающих на небоскреб Centre Point, напоминая о кризисе бездомности.

Милена Двойченкова